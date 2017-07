Participación en plebiscito de Venezuela supera lo esperado

El vicepresidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Freddy Guevara, dijo este domingo que la participación en la consulta popular de la oposición contra la Asamblea Constituyente supera lo esperado apenas tres horas de iniciado el proceso, por lo que harán lo posible para que el flujo no se atrase.



"Vamos a tratar de ver en qué sitios la afluencia ha sido demasiado alta para que podamos llevar (material) desde otros sitios donde ha sido media. En ningún sitio ha sido baja, no hay un solo sitio que digamos que la afluencia está por debajo de los esperado", aseguró.



Guevara señaló que hay puntos de consulta en los que ha habido entre un diez y un veinte por ciento más de participación de lo esperado. Incluso afirmó que en casos particulares hay el doble de asistentes, por lo que indicó que comenzará un proceso de "ingeniería electoral" para "hacer todo lo posible para que este flujo pueda seguir, que no se atrase".



Asimismo, destacó que el proceso de votación está siendo "muy rápido" y que la media de tiempo que las personas permanecen en fila es de diez a quince minutos. "Esto refleja cómo el pueblo es más eficiente que una institución que tiene en teoría todos los reales que se ha gastado millones de dólares en maquinitas (equipos de votación)", dijo en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano.



Junto con esto, aseguró que los resultados se conocerán mucho más rápido de lo habitual en un proceso participativo o electoral en Venezuela. "Obviamente no tenemos los resultados aún, pero todo lo que se vaticina es muy por encima de lo que estábamos esperando, incluso en la infraestructura que se tenía", acotó.



Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges, indicó que los 2.030 centros de votación previstos para la consulta popular operan al cien por cien y que solo cuatro de ellos debieron ser reubicados.



El legislador no explicó las razones que obligaron a la reubicación de estos cuatro centros hacia "zonas cercanas", pero especificó que se trata de uno en el municipio caraqueño Libertador, dos en el estado Nueva Esparta y otro en Zulia.



El plebiscito opositor se realiza al margen del Poder Electoral y plantea saber si los venezolanos están o no de acuerdo con el cambio de Constitución que promueve el presidente Nicolás Maduro, así como con instaurar en el país un gobierno de transición.



Este proceso se lleva a cabo al mismo tiempo que un simulacro electoral convocado por el CNE como práctica de las elecciones de la Constituyente que se prevén para el próximo 30 de julio.