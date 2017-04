Pasajero expulsado de vuelo de United Airlines sufrió fractura de nariz y perdió dos dientes

El pasajero sacado a rastras de un vuelo de United Airlines, provocando indignación en todo el mundo, sufrió una fractura en la nariz y conmoción cerebral, dijo su abogado este jueves, y añadió que tiene la intención de demandar.



David Dao fue dado de alta del hospital la madrugada del jueves y se encuentra en una "ubicación segura", dijo el abogado, Thomas Demetrio, en una conferencia de prensa en la que un miembro de la familia de Dao habló por primera vez.



Los abogados de Dao presentaron una petición ante una corte de Chicago solicitando que la ciudad, que opera el Aeropuerto Internacional O'Hare, y United Airlines conserven las pruebas relacionadas con el incidente del domingo. Además, dijeron que hay una demanda judicial en camino.



"Esta demanda, entre otras cosas, con suerte, creará una discusión no sólo nacional, sino internacional, sobre cómo vamos a ser tratados en el futuro", dijo Demetrio. "Durante mucho tiempo, las aerolíneas, en particular United, han abusado de nosotros".



El video, propagado por internet, en el que se ve a agentes de seguridad del aeropuerto sacando a rastras a Dao de un vuelo repleto el pasado domingo provocó indignación mundial. En él se ve al pasajero gritando cuando los agentes lo sacan de su asiento y sangra por el forcejeo.



Los abogados dijeron también que Dao, un médico de 69 años, sufrió lesiones en sus senos nasales y perdió dos dientes frontales. "Mi padre se está curando ahora", dijo Crystal Dao Pepper, de 33 años, uno de los cinco hijos de Dao. "Estábamos completamente horrorizados y sorprendidos por lo que le había pasado a mi padre", narró.



El incidente generó una fuerte presión contra United Airlines. Después de varios pasos en falso, el director ejecutivo de United, Oscar Muñoz, pidió disculpas por el incidente el martes, y reiteró el pedido de disculpas del miércoles, al tiempo que aseguró que no renunciaría.



"Me contrataron para hacer que United sea mejor, lo hemos estado haciendo y es lo que voy a seguir haciendo", dijo Muñoz cuando le preguntaron sobre las peticiones de dimisión, en el programa "Good Morning America" de la cadena de estadounidense ABC .



La congresista de Illinois Jan Schakowsky dijo el miércoles que planea presentar una legislación para poner fin a la práctica de sacar contra su voluntad a los pasajeros de los aviones. Muñoz aseguró que su equipo había intentado contactar a Dao, pero sus abogados aseguraron que ni ellos ni la familia habían recibido llamadas o mensajes de

United.