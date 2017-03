Pérdidas por 1,3 millones de dólares por hora causan apagones en Panamá

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) dijo este sábado que apagones como el ocurrido el viernes en la capital y su región aledaña pueden causar pérdidas cercanas a 1,3 millones de dólares por hora.



En una declaración pública, la Cciap reconoció que el impacto económico del apagón del viernes, que dejó sin el servicio durante horas a la zona metropolitana de Panamá y a la provincia de Colón, que aglutinan más de la mitad de los habitantes del país, fue mucho menor porque se registró de noche.



Ese tipo de eventos, cuando ocurren en horas laborables, perjudican especialmente a los emprendedores y las empresas más pequeñas, que no cuentan con plantas de emergencia, alertó la Cciap.



Expresó además que la situación por el apagón del viernes “fue atendida oportunamente por las entidades relacionadas, a fin de evitar que el impacto fuera mayor”.



“Es innegable que este evento provocó incomodidades a muchos ciudadanos en las zonas que no contaron con energía hasta” este sábado, añadió.



El apagón fue causado por la explosión de tres transformadores en una subestación y afectó la operación del metro así como el alumbrado público y semáforos de la capital, que no se vio completamente a oscuras porque muchas residencias, hoteles y demás edificaciones, en especial las modernas del áreas bancaria, cuentan con plantas de generación.



Este sábado ya se había recuperado el servicio en un 95 %, dijeron las autoridades, que investigan las causas del siniestro.



EFE