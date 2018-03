Nicolás Maduro anunció el lanzamiento de otra criptomoneda

Expertos en este tipo de monedas temen que las criptomonedas del Gobierno venezolano no atraigan suficientes inversores.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la próxima semana lanzará una criptomoneda respaldada por oro que se llamará 'petro oro', dos días después de la primera emisión del petro,



"Y tengo una sorpresa que voy a lanzar la próxima semana el petro oro, con respaldo en oro, más poderosa aún, que viene a fortalecer el petro", dijo Maduro.



El mandatario reiteró que su gobierno recaudó unos 735 millones de dólares el martes en el primer día de venta del petro, una criptodivisa que según ordenó deberá usar la estatal Petróleos de Venezuela, entre otras firmas, para transar una porción de sus ventas de petróleo y gasolina.



El Congreso de Venezuela, bajo control de la oposición, resolvió que el petro era ilegal y advirtió que no sería reconocida en un nuevo gobierno, porque la Constitución venezolana prohíbe comprometer las reservas de crudo sin contar con el permiso del legislativo.



Washington también advirtió a los estadounidenses que al invertir en petros podrían incumplir las sanciones financieras impuestas al Gobierno de Maduro.



El presidente venezolano no dio detalles sobre cómo sería la oferta ni cuánto oro respaldará la segunda moneda digital anunciada.



Expertos en este tipo de monedas temen que las criptomonedas del Gobierno venezolano no atraigan suficientes inversores, por el opaco manejo de sus finanzas y el pobre desempeño de la moneda local, que en el último año ha perdido un 99 por ciento de su valor frente al dólar. "Antes de comprar una criptomoneda respaldada en oro, preferiría comprar oro directamente", dijo Sean Walsh, fundador de la firma Redwood City Ventures, que invierte en criptomonedas y muestra por ahora poco interés en los tockens venezolanos que usan activos físicos como garantía.



El anuncio viene un día después de que el país lanzara la criptomoneda respaldada por el crudo llamada petro, buscando sortear las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos que le han limitado los movimientos de dinero en el sistema financiero global.