Petróleo cierra estable por aumento de inquietud antes de reunión de la Opep

Los precios del petróleo cerraron casi planos el jueves, en la víspera de una reunión de destacados países productores de crudo en Viena para discutir si extienden sus límites al bombeo, que han ayudado a reducir un exceso global de suministro.



Ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), Rusia y otros países se reunirán el viernes para discutir una posible ampliación de la rebaja de suministro de 1,8 millones de barriles por día (bpd) para respaldar los precios y estudiar la supervisión de las exportaciones para evaluar el cumplimiento del pacto.



Aunque muchos analistas esperan una extensión del acuerdo más allá de marzo, otros creen que los precios han subido lo suficiente para tentar a los países a impulsar su producción más allá de los niveles acordados.



“Parece que el cumplimiento será un asunto” si los precios suben mucho desde los niveles actuales, dijo John Kilduff, de Again Capital LLC en Nueva York.



Los futuros del crudo en Estados Unidos perdieron 14 centavos, o un 0,3 por ciento, a 50,55 dólares por barril, mientras que el crudo Brent subió 14 centavos, o un 0,3 por ciento, cerrando a 56,43 dólares por barril.



Kilduff destacó que los precios del crudo han ganado más de 15 por ciento en los últimos tres meses, ya que los recortes de producción y la fuerte alza de la demanda energética han ajustado el mercado global.



“En todo caso, no creo que sea seguro que vayan a extender el acuerdo en esta reunión”, agregó.



Tariq Zahir, operador de Tyche Capital Advisors en Nueva York, indicó que los recortes de la Opep impulsaron los precios de forma suficiente para animar la producción en otras partes.



En particular, la extracción de esquisto en Estados Unidos ha estado creciendo a máximos récord.



Recientes huracanes en el Golfo de México también han elevado los inventarios de crudo en algunas partes de Estados Unidos debido a que algunas refinerías se han visto obligadas a cerrar por inundaciones.



La producción de crudo en Estados Unidos alcanzó los 9,51 millones de bpd la semana pasada, frente a 8,78 millones de bpd justo después de que el huracán Harvey golpeó la costa estadounidense del Golfo de México.



Reuters