¿Por qué se mantiene el petróleo en los 70 dólares?

El crudo subió el jueves, manteniéndose por encima de los 70 dólares por barril, respaldado por preocupaciones de que la tensión en Oriente Medio pueda generar interrupciones de suministro, aunque el rápido avance de la producción global hizo que los inversores mantuvieran la cautela.



El precio del petróleo ha subido más de un 7 por ciento en lo que va de mes, y un 5,3 por ciento en los tres primeros meses del año, encaminándose a su tercera ganancia trimestral consecutiva, algo que el mercado no ha visto desde 2010.



Los precios del crudo también terminaron al alza el jueves, el barril de petróleo Brent para entrega en mayo cerró en el mercado de futuros de Londres en 70,27 dólares, un 0,99% más que al cierre de la sesión anterior. Por su parte, el valor del petróleo intermedio de Texas (WTI) ganó un 0,86 % y cerró en 64,94 dólares el barril.



La geopolítica y las expectativas de que los principales exportadores mundiales puedan controlar el suministro ayudaron a impulsar al Brent por encima de los 70 dólares este año por tercera vez desde fines de 2014, pero los analistas creen que esta fortaleza podría no durar mucho tiempo.



"El reciente avance en los precios del crudo puede haber sorprendido a algunos, ya que los fundamentos subyacentes no justifican que el Brent esté cerca de los 70 dólares por barril. Esta visión se basa en el simple hecho de que el crecimiento del suministro fuera de la Opep superará el aumento de la demanda global de petróleo este año", afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.



"La fortaleza del precio del último par de semanas se debe a dos factores. El primero es el nivel estable de producción de la Opep, que genera un cumplimiento impresionante (con el acuerdo de reducción de bombeo). El segundo son los desarrollos del suministro a nivel geopolítico en Venezuela, Libia e Irán, siendo el más agudo de todos Irán", agregó.



Estados Unidos ha amenazado con retirarse de un acuerdo nuclear firmado por Irán con seis naciones en 2015 cuando se cumpla un plazo autoimpuesto de mayo de este año, aumentando las posibilidades de que pueda imponer sanciones a Teherán y complicar sus exportaciones petroleras.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y un grupo de productores ajenos al cartel liderado por Rusia han reducido su producción desde enero de 2017 para impulsar los precios. La duración del pacto está prevista hasta fines de 2018 y el líder de facto de la Opep, Arabia Saudita, ha apoyado recientemente la posibilidad de extenderlo a 2019.