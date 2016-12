Los precios del petróleo alcanzaron este lunes su nivel más alto desde mediados de 2015, al subir más del 4% en la variedad Brent, por la decisión de los países ajenos a la Opep de sumarse al recorte de la producción acordada por ese cartel.



Al comienzo de la sesión, el Brent, de referencia en Europa, abrió en el International Exchange Futures de Londres a 56,74 dólares el barril, un ascenso del 4,4% respecto al cierre del pasado viernes, aunque la subida se moderó antes del mediodía.



El mercado del petróleo ha reaccionado con fuerza desde que el influyente grupo de los Países Exportadores de Petróleo (Opep) acordase el pasado 30 de noviembre en una reunión reducir la producción del oro negro para apuntalar los precios.



(Lea: Ganadores y perdedores del acuerdo de la Opep).



Durante esta mañana, el Brent llegó a cotizar en 57,45 dólares por barril, más de un 23 % por encima de su cotización a finales de noviembre y una recuperación no vista en mucho tiempo.



Al cierre del mercado, el avance del crudo europeo respecto al cierre del viernes era más moderado, del 2,50 % (55,69 dólares), mientras que el estadounidense Texas (WTI) aumentó un 2,6 %, hasta 52,83 dólares por barril.



La subida del petróleo tuvo un impacto inmediato en las compañías energéticas que cotizan en el mercado de valores de Londres.



Las acciones de BP se incrementaron el 1,51 % hasta situarse en 483,40 peniques, mientras que las del Royal Dutch Shell 'B' ganaron el 1,58 % hasta 2.218,50 peniques, las de Tullow Oil avanzaron el 4,39 % hasta 326 peniques y las de Cairn Energy subían el 2,29% hasta 223,30 peniques.



El fin de semana, once productores que no forman parte de la Opep aceptaron unirse al recorte de la producción, concretado después de intensas y difíciles negociaciones.



El pasado 30 de noviembre, los integrantes de la Opep habían decidido reducir el bombeo del oro negro y anunciaron que fijarían un máximo de 32,5 millones de barriles diarios.



Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, se ha comprometido a recortar casi 500.000 barriles diarios a partir del 1 de enero, mientras que los productores ajenos a la Opep indicaron que pueden reducir la producción en 558.000 barriles diarios.



El pacto Opep/ No Opep es la primera medida conjunta desde 2001 y fue tomada después de más de dos años de precios muy bajos.



El experto Richard Mallinson, de la compañía Energy Aspects, en Londres, dijo que el acuerdo del fin de semana es significativo porque varios países se comprometieron a concretar unos recortes mayores de lo que esperaba el mercado.



Según Mallinson, los precios pueden mantener su tendencia al alza siempre que haya pruebas de que el acuerdo de la Opep se cumple.



“Creo que para que el alza de los precios sea sostenida, el mercado necesitará ver evidencias de que la producción se está recortando, pues hay mucho escepticismo de que los países de la Opep y los que no son de la Opep cumplan con su compromiso”, añadió.



Según el analista, en febrero o marzo de 2017 se verá “la prueba” de que hay una reducción del volumen de crudo.



“Lo que vamos a ver es una volatilidad en los precios”, subrayó.



De confirmarse el recorte de la producción, el precio puede superar los 60 dólares el barril, según Mallinson.



Los países “No-Opep” que se adhirieron al compromiso de reducir la producción son Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur.



Según los expertos, el acuerdo del fin de semana ha sido posible después de que Rusia y los líderes saudíes dejasen a un lado sus diferencias sobre la guerra civil en Siria para ayudar a elevar los precios, puesto que sus economías tienen dificultades para adaptarse a una reducción del precio del crudo desde mediados de 2014.



Por su parte, el analista David Elmes, de la escuela de negocios Warwick Business School, dijo que las reservas están aún a unos niveles altos sin precedentes, por lo que hay que tener un poco de "cautela" sobre si el alza de los precios será sostenida.



“Lo que es nuevo es la mezcla de petro-diplomacia”, especialmente el acuerdo de Rusia y Arabia Saudí, ya que "está claro que la Opep no puede movilizar sola a los mercados", agregó Elmes.



EFE