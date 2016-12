Plan de Trump impulsaría la economía mundial

A pesar de su eslogan ‘América Primero’, la promesa de Donald Trump de invertir masivamente en infraestructuras podría servir de estímulo para la economía mundial, a condición de que deje de lado sus medidas más proteccionistas, según los analistas.



El plan, evaluado en 550.000 millones de dólares, “podría ser positivo (...) si se aplica con juicio”, afirmó Beth Ann Bovino, economista jefe para Estados Unidos de la agencia de calificación financiera S&P.



Durante la campaña electoral, muchos economistas criticaron el plan, que podría suponer una explosión de la deuda pública estadounidense hasta 120 por ciento o 130 por ciento del PIB.



Pero ahora incluso el FMI ve con buenos ojos esta inversión colosal que podría estimular la economía mundial, todavía muy debilitada. “Todo el dinero que se invierta en las infraestructuras estadounidenses, que lo necesitan urgentemente, será bienvenido”, asegura Ludovic Subran, jefe economista de Euler Hermes, un especialista de seguros de crédito, que espera un impacto “positivo” para el crecimiento a nivel global.



Si el presidente electo aplica este plan en enero, cuando asuma el cargo, “la inflación se extenderá por todo el mundo”, según Laurent Geronimi, director de gestión de tasas de interés del banco privado Swiss Life. Un efecto que agradecería el Banco Central Europeo (BCE) que intenta en vano luchar contra el estancamiento de precios en la zona euro.



Para los países emergentes, que en los últimos años han sufrido de la caída de las materias primas, el plan de Trump podría dar valor al dólar y repercutir positivamente en sus economías.



“Si la divisa estadounidense gana valor, es positivo para nosotros porque somos exportadores de petróleo y de materias primas y se venden en dólares. Cuando el dólar sube, ganamos un poco más” resume Lucas Abaga Nchama, el gobernador del Banco de los Estados de África Central (Beac).



Pero junto al anuncio de su plan en infraestructuras, Donald Trump ha anunciado toda una serie de medidas proteccionistas que, si finalmente se aplican, serían muchos menos positivas para el crecimiento, según los analistas.



¿GUERRA COMERCIAL A LA VISTA?



Es el caso del anuncio de Trump del martes pasado de retirar lo antes posible a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP), un ambicioso proyecto de tratado de libre comercio que abarca el 40 por ciento de la economía mundial y llevaba años negociándose.



Queda por saber si el nuevo presidente irá todavía más lejos y aplicará, como dijo durante la campaña, aumentos arancelarios a los productos chinos o exigirá renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que incluye a Estados Unidos, Canadá y México.



“El comercio es una de las incógnitas que seguimos de cerca”, explica Beth Ann Bovino, que teme una especie de “ojo por ojo, diente por diente en el que todos pierden”.



“Pero todavía no estamos en esta fase”, reconoce la economista de S&P, que advierte que si Estados Unidos opta por el aislacionismo “es justo” que haya una respuesta de sus socios comerciales.



COMBINACIÓN NEFASTA



La combinación de un plan de inversión en infraestructuras y medidas proteccionistas es peligroso. El primero provocaría inflación y el proteccionismo aumentaría el precio de los productos importados.



Y esa inflación provocaría a su vez un aumento mucho más brutal de lo previsto de los tipos de interés del Banco central estadounidense (Fed).



Las consecuencias serían entonces nefastas a nivel global, en particular para los países emergentes, que verían aumentar sus fugas de capitales, caer sus divisas y acrecentar el peso su deuda, que se negocia en dólares.



Por todo ello, según el economista Olivier Blanchard, del Peterson Institute for International Economics (Piie), la recesión o la expansión de la economía mundial “dependerá del equilibrio entre las medidas macroeconómicas y comerciales” que tome finalmente Trump.



