¿Por qué Silicon Valley está preocupada por el decreto antinmigración de Trump?

Silicon Valley, donde trabajan miles de inmigrantes, denunció al unísono el controvertido decreto que limita la inmigración a Estados Unidos aprobado por Donald Trump, ensanchando así un poco más la distancia con el presidente.



“Apple no existiría sin inmigración”, fustigó el sábado el director ejecutivo, Tim Cook, en un documento interno obtenido por la AFP.



Steve Jobs, el carismático cofundador de la marca de la manzana, era hijo de un inmigrante sirio. En la línea de Cook o de Mark Zuckerberg (Facebook), que escribió en la red social “como muchos de ustedes, estoy preocupado por el impacto de las recientes órdenes ejecutivas firmadas por (...) Trump”, la mayoría de los directores de la “high tech” (‘alta tecnología’), han roto su silencio para criticar medidas que podrían privarles de una importante reserva de talentos.



“Las medidas de Trump afectan a los trabajadores de Netflix en todo el mundo”, escribió en Facebook Reed Hastings, director ejecutivo de la plataforma de videos en streaming.



“Es hora de unirnos para proteger los valores estadounidenses de libertad y de oportunidades”, añadió.



En Google, según un correo interno de su director, Sundar Pichai, 187 trabajadores están directamente afectados por las nuevas restricciones.



“Estamos preocupados por el impacto de este decreto y de cualquier propuesta que pueda imponer restricciones a los trabajadores de Google y a sus familias, o que pueda crear barreras para importar grandes talentos a Estados Unidos”, declaró el gigante de internet.



El decreto presidencial, en vigor desde su firma el viernes por la noche, prohíbe la entrada en Estados Unidos de ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días, y de refugiados sirios hasta nueva orden.



Además, la medida suspende totalmente el programa estadounidense de acogida de refugiados durante al menos 120 días.



NO VIAJAR



Varios viajeros fueron detenidos el sábado en el momento de su entrada en Estados Unidos, o se les prohibió tomar sus vuelos con destino al país.



“Como inmigrante y como director ejecutivo, soy consciente del impacto positivo de la inmigración en nuestra empresa, en el país y en el mundo”, opinó Satya Nadella, director de origen indio de Microsoft.



“Las compañías de internet prosperan en Estados Unidos porque los mejores y los más brillantes tienen la posibilidad de venir a crear productos y servicios”, declaró Michael Beckerman, presidente del grupo de presión del sector.



Microsoft advirtió el jueves de que las restricciones a la inmigración podrían afectar a su capacidad de ocupar todos los puestos de sus equipos de investigación y desarrollo, lo que sería negativo para la innovación.



Las compañías de Silicon Valley han aprovechado mucho la globalización y emplean un gran número de ingenieros extranjeros.



Las posturas radicales de Donald Trump sobre la inmigración son una de las principales causas de su impopularidad en la bahía de San Francisco (California, oeste), donde viven unos 250.000 musulmanes, según el Centro de Relaciones Estadounidense-islámicas.



El nuevo presidente tendió la mano al sector en diciembre, cuando recibió en su cuartel general de Nueva York a una decena de directores de Silicon Valley.



No hubo declaraciones tras el encuentro. Entretanto, a corto plazo, las compañías tecnológicas intentan prepararse ante la eventualidad y la mayoría ya ha puesto en marcha departamentos jurídicos y de asistencia para ayudar a sus trabajadores.



"Estamos evaluando el impacto en nuestros trabajadores para determinar cuál es la mejor manera de proteger a nuestra gente y a sus familias de cualquier efecto adverso", indicó Facebook a la AFP.



Travis Kalanick, director ejecutivo de Uber, se ha comprometido a tratar el tema en una reunión prevista el próximo viernes en Washington de un grupo de grandes directores estadounidenses y organizada por Trump para que le asesoren sobre su política económica.



AFP