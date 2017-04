Prohibicion de portátiles preocupa porque baterías podrían incendiarse en bodegas de aviones

La orden de Estados Unidos que prohíbe a los pasajeros transportar computadoras portátiles y otros aparatos electrónicos dentro de las cabinas de algunos vuelos en el extranjero suscita preocupación en relación a un riesgo no relacionado con el terror: el potencial de que las baterías de litio de estos dispositivos se incendien en la bodega.



La Fundación de Seguridad de Vuelo, un grupo sin fines de lucro financiado por las líneas aéreas y otros grupos para reducir el riesgo de accidentes, emitió el viernes un comunicado de prensa instando a la industria a tomar medidas para no "introducir otro riesgo" de las baterías altamente inflamables que van dentro de los dispositivos.



La preocupación es que a los pasajeros se les pide que coloquen los dispositivos electrónicos en las bodegas de carga justo cuando las agencias internacionales de seguridad han comenzado a prohibir los envíos masivos de baterías de litio recargables debido a la evidencia de que pueden incendiarse espontáneamente e incluso explotar.



"Es potencialmente una transferencia de riesgo consecuente", dijo Greg Marshall, vicepresidente de Programas Globales del grupo de seguridad, en una entrevista. "Vamos a ver un gran número de estos dispositivos transportados en la bodega de carga de los aviones, que de lo contrario hubieran estado en la cabina".



La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos registro 31 casos el año pasado en el que las baterías a base de litio se incendiaron o ardieron en los vuelos de las aerolíneas.



Tres aviones de carga han sido destruidos por incendios atribuidos al menos en parte a baterías de litio, dos de los cuales fueron accidentes mortales, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentario sobre la declaración de la fundación de seguridad.



El 21 de marzo, las aerolíneas estadounidenses notificaron que no permitirían que pasajeros en vuelos dirigidos a los Estados Unidos provenientes de 10 aeropuertos de Oriente Medio - incluyendo Dubái, Abu Dabi y El Cairo - llevaran cualquier dispositivo electrónico más grande que un smartphone.



DHS dijo que la acción fue el resultado de la nueva inteligencia de que los terroristas estaban planeando dirigirse a las aerolíneas "contrabandeando artefactos explosivos en varios artículos de consumo".