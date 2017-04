Vendrían buenos tiempos para cafeteros colombianos al disminuir cosecha de Brasil

Financial Times

Tostadores y compradores de café tendrán que mantener una estrecha vigilancia sobre los precios en los próximos meses conforme una fuerte caída de los inventarios tras una escasez de suministros de cuatro años hará el mercado más volátil, según una entidad crediticia líder en el sector agrícola.



Como se espera que la producción brasileña del grano arábica de más alta calidad caiga en un 13% en el año agrícola 2017-2018, se espera que el indicador clave del inventario disponible para el consumo disminuya a su nivel más bajo en ocho años, según Rabobank.



La denominada "relación reservas/utilización" para 2017-2018 se prevé será del 30 por ciento, el nivel más bajo desde 2009-2010, según la entidad crediticia holandesa. La disminución de las existencias significa que "cualquier problema con el clima que tengamos, tendrá un impacto exacerbado en los precios", advirtió Carlos Mera, analista del sector del café en Rabobank.



Brasil es el mayor productor mundial de granos de café, y tiene algunas de las plantaciones más eficientes. Sin embargo, los productores se han visto afectados por sequías en los últimos años, y la producción de arábica resultó afectada en 2014 y las principales zonas de cultivo de robusta sufrieron sequías severas en los últimos años.



La disminución de la producción de arábica del país suramericano se produce tras una abundante cosecha de 42 millones de sacos de 60 kg el año anterior. Los árboles de café de Brasil alternan entre años "buenos" en que producen abundantes cosechas y años "malos", en los que los árboles se recuperan del estrés de la gran producción del año anterior.



Se prevé que la producción de otoño haya sido exacerbada por las agresivas podas de los árboles por parte de los productores, y el banco pronostica que la cosecha de arábica disminuya a 36,7 millones de sacos.



La demanda en los últimos años ha sido elevada, lo que llevó a una acumulación de existencias en los países no productores de café. Sin embargo, con la disminución de la producción, los compradores recurrirán a sus inventarios.



Algunos analistas cuestionaron si la brusca caída en los suministros de arábica, que lleva la escasez de suministro global a su cuarto año, se vio totalmente reflejada en los precios del mercado del café.



El mercado de arábica cotiza a US$1,42 la libra, lo cual es un 10 por ciento más que a comienzos de 2016, pero representa un descenso brusco desde finales del año pasado, cuando el mercado alcanzó casi US$1,80, motivado por la escasez en el mercado de robusta.



"El precio es un buen reflejo de las condiciones actuales y previas", dijo James Hearn, codirector de agricultura del corredor de productos básicos Marex Spectron. Sin embargo, dijo que el mercado de arábica estaba subvalorando los estimados de escasez de este año. "Es un déficit material; todo el mundo puede ver que viene un problema", añadió.



Una cuestión que podría afectar el mercado es la falta de existencias del gobierno brasileño después de subastar exitosamente sus inventarios este mes.



El café arábica de calidad inferior ha sido utilizado como sustituto de los granos robusta en Brasil, donde las principales regiones de cultivo de robusta se vieron afectadas por el sofocante calor y la falta de lluvias.



"El hecho de que el gobierno logró vender sus existencias sin que nadie se quejara muestra cuán reducido está el mercado” , dijo Hearn.



La compra por parte del gobierno brasileño ha apoyado a los agricultores durante los tiempos de abundantes cosechas y bajos precios, pero por primera vez en 10 años ha reducido sus existencias a cero, y el mercado no tiene protección, dijeron los analistas.