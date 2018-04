Petróleo cae más de 1% por ataques limitados a Siria

El petróleo ha retrocedido desde su mayor nivel en tres años en Nueva York debido a que las tensiones sobre Oriente Medio disminuyeron por la expectativa de que la intervención militar liderada por Estados Unidos en Siria no irá mas allá de los ataques con misiles del fin de semana.

Los futuros llegaron a caer un 1,9 por ciento en Nueva York. El presidente Donald Trump declaró "mision cumplida" un día después de que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaran ataques militares en respuesta al presunto ataque químico del líder sirio Bashar al-Assad contra civiles.



El secretario de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, insistió en que el ataque fue una medida aislada. El número de plataformas de perforación para crudo en Estados Unidos subió a un máximo de tres años, lo que indica que la producción podría aumentar desde niveles récord. "Lo que apoya esta retirada es el consenso de que no habrá más medidas militares de Estados Unidos en Siria", dijo Stephen Brennock, analista de PVM Oil Associates Ltd. en Londres.



El petróleo subió la semana pasada a niveles vistos por última vez en 2014 por los crecientes riesgos geopolíticos y el temor de los inversores a que las represalias contra Assad amenazasen la producción en la región. Las tensiones entre Arabia Saudita y los rebeldes respaldados por Irán en Yemen también se sumaron a las preocupaciones.



Aún así, la creciente producción de Estados Unidos sigue pesando sobre el ánimo de los inversores incluso cuando la Agencia Internacional de Energía dice que la Organización de Países Exportadores de Petróleo está cerca de alcanzar su objetivo de eliminar un exceso mundial de crudo.



El West Texas Intermediate para entrega en mayo caía, a las 11:32 de la mañana hora colombiana, 1,45% para cotizarse en 66,41 dólares; y el Brent en Londres bajaba 1,34% para negociarse en 71,61 dólares.



El contrato de WTI cerró en 67,39 dólares el viernes, el más alto desde diciembre de 2014, limitando una ganancia semanal del 8,6 por ciento. El volumen total negociado fue aproximadamente de un 61 por ciento por encima de la media de 100 días. El Brent para liquidacion en junio llegó a perder 1,47 dólares a 71,11 dólares por barril en la bolsa con sede en Londres, ICE Futures Europa. El contrato subió un 8,2 por ciento la semana pasada. El crudo de referencia mundial se cotiza a una prima de 5,05 dólares respecto al WTI de junio.



El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo que "no hay propuestas sobre la mesa" para nuevos ataques. Trump ha dicho que quiere que las tropas estadounidenses salgan de Siria rápidamente, aunque la embajadora del país en las Naciones Unidas, Nikki Haley, no confirmó un calendario para la retirada el domingo. Así mismo, advirtió que se podrían imponer nuevas sanciones a Rusia por su apoyo a Assad.



Por su parte, las plataformas de petróleo en funcionamiento en Estados Unidos aumentaron en siete la semana pasada a 815, la cifra más alta desde marzo de 2015, según datos de Baker Hughes.



La flota de plataformas ha crecido en 10 de las últimas 12 semanas. La expansión se produjo después de que los datos de la Administración de Información de Energía mostraran que la producción de petróleo estadounidense se elevó a un nuevo récord desde los 10,5 millones de barriles al día.