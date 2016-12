El petroleo subió a su máximo de las recientes tres semanas, debido a que Irán se ha mostrado optimista frente a que la Opep aceptará un acuerdo de reducción de la oferta, e Irak dijo que ofrecerá nuevas propuestas para ayudar a fortalecer la unidad antes de la proxima reunión en Viena.



Los futuros subieron 3,9 por ciento en Nueva York. El ministro del Petróleo iraní, Bijan Namdar Zanganeh, dijo que era "altamente probable" que la Opep logrará un consenso en las conversaciones, según comentarios publicados por el servicio de noticias Shana.



"Irak hará propuestas para ayudar a llegar a un acuerdo", dijo el ministro del Petróleo, Jabbar Al-Luaibi. Por su parte, Goldman Sachs Group Inc. señaló que era "alcista" con respecto al petróleo en el corto plazo, debido a la probabilidad de un acuerdo.



El petróleo ha repuntado desde un mínimo de ocho semanas -el 14 de noviembre- conforme los miembros de la Opep hacían renovadas gestiones diplomáticas antes de su reunión del 30 de noviembre para cerrar el pacto sobre la oferta que acordaron informalmente en septiembre.



El plan del grupo de bajar la producción por primera vez en ocho años se complica por la resolución de Irán de aumentar la producción y el pedido de Irak de una exención para ayudar al país a financiar su guerra contra extremistas islamistas.



"El flujo de noticias desde la Opep es alentador", dijo Mike Wittner, jefe de investigación del mercado de Societe Generale SA en Nueva York. "Esto podría cambiar rápidamente, pero por ahora el ruido es positivo y apunta a un acuerdo".



El West Texas Intermediate para entrega en diciembre, que venció el lunes, subió US$1,80 a US$47,49 por barril en el New York Mercantile Exchange.

Es el máximo cierre desde el 28 de octubre. El volumen total negociado era 11 por ciento superior al promedio de 100 días. El contrato más activo de enero subió US$1,88, o 4 por ciento, a US$48,24 por barril.



ALZA DEL MERCADO



El Brent para entrega en enero subió US$2,04, o 4,4 por ciento, a US$48,90 por barril en la bolsa ICE Futures Europe, de Londres. Es también el máximo cierre desde el 28 de octubre.



El referente global terminó la sesión con una prima de 66 centavos respecto del WTI a enero. Es probable que los miembros de la Opep honrarán el acuerdo y tratarán de ponerlo en acción, dijo el ministro iraní Zanganeh tras reunirse con el secretario general de la Opep, Mohammed Barkindo, en Teherán.



Las "legítimas demandas" de Irak no deberían considerarse un obstáculo para un entendimiento de congelar la producción, dijo Al-Luaibi.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo que no veía obstáculos para un acuerdo de la Opep este mes al tiempo que reafirmó que Rusia está dispuesta a congelar la producción de crudo en los niveles actuales.



Rusia ha agregado más de 400.000 millones de rublos (US$6.000 millones) en ingresos presupuestarios proyectados, basado en las conversaciones sobre producción de este año, según dos funcionarios familiarizados con los cálculos del gobierno.