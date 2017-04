Así reaccionan los mercados, un día después del ataque de EE. UU. a Siria 

Al inicio de la sesión, los precios del petróleo alcanzaron máximos de un mes el viernes, luego de que Estados Unidos atacó una base aérea del Gobierno sirio, un evento que generaba agitación en los mercados globales ante el temor a que el conflicto se siga expandiendo por la región productora de crudo.



(Lea: Las claves detrás del bombardeo de EE.UU. contra Siria).



El ataque, el primer asalto directo de Washington contra el Gobierno de Bashar al-Assad en seis años de guerra civil, agravó la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.



El oro, el crudo, las bolsas y los precios de la deuda de Estados Unidos y Alemania reaccionaron con fuerza.



Los futuros del Brent subían 33 centavos a 55,22 dólares el barril. Poco después de los reportes sobre el ataque, el referencial tocó un techo de 56,08 dólares, su precio más alto desde el 7 de marzo.



Por su parte, el precio del petróleo abrió estable este viernes en Nueva York, aprovechando un riesgo geopolítico en Medio Oriente después del ataque estadounidense contra las fuerzas sirias, aunque frenado por un fortalecimiento del dólar.



El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en mayo se situaba en los 51,70 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex), al igual que en el cierre del jueves.



Si bien Siria tiene una producción petrolera limitada, su ubicación geográfica y alianzas con los grandes productores de crudo de la región implican que cualquier escalada del conflicto tiene el potencial de agravar el temor a un desabastecimiento.



No obstante, otros analistas se mostraron más cautos, diciendo que el conflicto en Siria no tenía influencia en los fundamentos del crudo.



Los mercados petroleros siguen saturados, pese a los esfuerzos dirigidos por la Opep de reducir su bombeo e impulsar los precios.





WALL STREET



La bolsa de Nueva York abrió hoy a la baja y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,08 % tras el ataque lanzado por Estados Unidos contra una base aérea siria y pendientes de nuevos datos económicos.



Media hora después del comienzo de las operaciones ese índice cedía 15,53 puntos y se ubicaba en 20.647,42 enteros, el selectivo S&P 500 bajaba un 0,17 % hasta 2.353,44 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,26 % hasta 5.863,64 puntos



Con agencias