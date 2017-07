Petróleo sube por compromiso de Opep de cumplir cuota de exportación

El petróleo subió este lunes tras el compromiso de reducir sus exportaciones asumido por Arabia Saudí ante la Opep y otros grandes productores.



El barril de 'light sweet crude' (WTI), referencia estadounidense del crudo, subió 57 centavos a 46,34 dólares en los contratos para entrega en setiembre negociados en el New York Mercantile Exchange (Nymex). En Londres el barril de Brent para setiembre cerró en 48,60 dólares; lo que significa un aumento de 54 centavos respecto al viernes.



La Opep, que es liderada por Arabia Saudí, y otros productores con Rusia a la cabeza, se reunieron este lunes en San Petersburgo para revisar la aplicación de las cuotas de producción aplicadas desde enero para reducir la oferta y sostener los precios.



En la reunión, el ministro saudí de Energía, Khaled Al-Faleh, dijo querer enfrentar la caída del precio del barril. Indicó que las exportaciones de su país serán reducidas en agosto a 6,6 millones de barriles por día contra los más de 7,2 millones exportados en algunos meses del año pasado.



La declaración del ministro "permitió al mercado decir que realmente Arabia Saudí quiere hacer de todo para que los precios no caigan más", dijo John Kilduff de Again Capital.



La reunión permitió también conseguir el respaldo de Nigeria al plan de reducción de la oferta luego que ese país, miembro de la Opep, la aumentara a 1,8 millones de barriles por día. Nigeria y Libia, que también es parte de la Opep, habían sido exceptuadas del régimen de cuotas debido a los perjuicios sufridos por sus industrias petroleras a causa de conflictos internos.