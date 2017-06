Presentan en Francia proyecto para la lucha por el medio ambiente

"Sobre la base de este anteproyecto de pacto mundial por el medioambiente, me comprometo a actuar para establecer un texto y convencer a nuestros socios".

Este fin de semana se presentó en París, Francia un proyecto de pacto mundial por el medioambiente que busca convertirse en un futuro en un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de la ONU.



La idea es reunir en un solo texto los grandes principios internacionales del derecho medioambiental y darle un carácter de cumplimiento obligatorio, gracias a la posibilidad de esgrimirlo ante la justicia.



"Sobre la base de este anteproyecto de pacto mundial por el medioambiente -anunció Macron- me comprometo a actuar para establecer un texto y convencer a nuestros socios" y, bajo la égida de la ONU, "desde septiembre sentar las bases de lo que será no un anteproyecto, sino un pacto mundial sobre el medioambiente que Francia defenderá".



El jefe del Estado hizo hincapié en que Francia "tiene en materia de medioambiente una gran ambición" y, al respecto, recordó su papel en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015.



El nuevo pacto completaría el edificio jurídico constituido por los acuerdos internacionales adoptados por la ONU en 1966, uno sobre los derechos civiles y políticos y, el segundo, sobre los derechos económicos, sociales y culturales.



El proyecto consta de una treintena de artículos en los que se recogen, entre otros, los principios de precaución, de reparación o de que quien contamina paga.



También incluye el principio de "no regresión" para evitar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático anunciada por el presidente de ese país, Donald Trump, pese a que Washington lo había suscrito cuando se consensuó en diciembre de 2015.



Esta nueva iniciativa la lanzó el Club de Juristas, un centro de reflexión francés que se ha asociado para su elaboración con decenas de magistrados, profesores de derecho y abogados de una cuarentena de países.



Al grupo se han vinculado personalidades políticas como el presidente del Consejo Constitucional de Francia, Laurent Fabius, que como ministro francés de Exteriores cuando se fraguó el Acuerdo de París fue el encargado de dirigir las negociaciones internacionales en tanto que presidente de la Cumbre del Clima COP21.