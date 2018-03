'Lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia', Kuczynski

Este miércoles, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia al Congreso después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución, coronando meses de turbulencia política y financiera en una de las economías de mayor expansión en América Latina.

El Congreso tramitaba un pedido de destitución y planeaba interrogarlo el jueves.



En una alocución transmitida a nivel nacional, Kuczynski resumió los hechos recientes que llevaron esta crisis a su máximo punto.



Luego publicó en su cuenta de Twitter, la carta que presentó al Congreso, donde anuncia su renuncia (Ver abajo).

He remitido al Congreso el original de esta carta, que he transmitido al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. pic.twitter.com/PHX6ZccU9r — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 21 de marzo de 2018

'LO MEJOR PARA EL PAÍS ES QUE YO RENUNCIE'



“Se inició un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había, supuestamente, mentido sobre mi vida profesional. Incluso una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la cara con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo tres meses” afirmó.



Aseguró que los videos que supuestamente demostrarían la compra de votos en cuestión fueron manipulados para perjudicarlo.



"Se trata además de informes con carácter reservado que fueron destinados exclusivamente a la comisión investigadora respectiva. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno. Sesiones de la comisión que debían de ser secretas fueron filtradas el mismo día y editadas de manera selectiva con el ánimo de perjudicarme, apoyando la vacancia", expuso ante los peruanos.



Finalmente, argumentando que es lo mejor para Perú en este momento, confirmó su dimisión.



"Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república, porque no quiero ser un escoyo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron", dijo Kuczynski.



En medio de la peor turbulencia política del país minero en casi dos décadas, Kuczynski iba a ser anfitrión de la cumbre de líderes de América en Lima el 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



Kuczynski había eludido un primer intento de destitución en el Congreso en diciembre bajo acusaciones de haberse favorecido de contratos de consultoría con la brasileña Odebrecht, pero la mayoría de los peruanos se mostraba a favor de su renuncia de acuerdo con sondeos.



La renuncia se produjo luego de que dirigentes del mayor partido de oposición, Fuerza Popular, mostraron videos y audios de reuniones de legisladores disidentes que ofrecían por separado a un colega de la oposición el apoyo del Gobierno para obras a cambio de rechazar el jueves la destitución presidencial en una sesión del Congreso.



El primer vicepresidente Martín Vizcarra, hasta hoy también embajador en Canadá, será el nuevo jefe de Estado hasta completar el actual mandato el 2021, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Un asesor de Vizcarra dijo que el funcionario estaba aún el miércoles cumpliendo funciones diplomáticas en Canadá.



Los mercados peruanos, que habían abierto a la baja el miércoles, se recuperaban porque creen que una sucesión de Vizcarra es un escenario que traerá más estabilidad.



La agencia Fitch anunció el miércoles que mantiene la calificación de la deuda de Perú en "BBB+" con panorama estable, pese a la agitación y dijo que espera una continuidad de las políticas macroeconómicas en el país minero.



La trama de corrupción ha afectado a casi toda la clase política de Perú y Odebrecht ha dicho incluso que ha financiado la campaña electoral de los últimos cuatro presidentes del país, entre ellos Ollanta Humala que cumple arresto preventivo mientras la fiscalía lo investiga por este caso.