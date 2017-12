Principales partidos opositores quedan excluidos de elecciones presidenciales, Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que los partidos de los opositores Henrique Capriles y Leopoldo López, entre otros, quedaron excluidos de las presidenciales de 2018 por negarse a competir en las elecciones de alcaldes de este domingo.



"Partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido (...) y yo los apoyo", dijo Maduro en rueda de prensa tras votar en Caracas.



El mandatario afirmó que tanto Primero Justicia (partido de Capriles) como Voluntad Popular (de López) "han desaparecido del mapa político" por su decisión de marginarse de las municipales. "No podrán participar; desaparecerán del mapa político", insistió, en compañía de Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente que rige con poderes absolutos desde agosto pasado. Maduro dijo que no puede entender por qué los principales partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomaron esa decisión.



"Si no quieren elecciones, ¿para dónde van?, ¿cuál es la alternativa?, ¿las armas?, ¿la guerra?", expresó el mandatario. Varios partidos de la MUD, entre los cuales también Acción Democrática, del diputado Henry Ramos Allup, decidieron no acudir a los comicios de este domingo tras denunciar irregularidades en las elecciones regionales del 15 de octubre, en las que el chavismo ganó 18 de las 23 gobernaciones.



Sin embargo, algunas organizaciones y dirigentes de oposición decidieron ir a las urnas por cuenta propia. No obstante el anuncio de Maduro, Capriles no puede optar a la presidencia porque fue inhabilitado por la Contraloría, mientras que López -en arresto domiciliario- cumple una condena a casi 14 años por incitar a la violencia en protestas ocurridas en 2014.





*AFP