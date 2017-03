Producción de América Latina ha disminuido más que en EE. UU. ante auge de Asia

a participación de América del Norte de la producción mundial ha caído mucho menos que la de América Latina o de Europa en los últimos 20 años, socavando las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump de que los injustos acuerdos comerciales han perjudicado a los trabajadores estadounidenses en particular.



Desde 1997, la participación de América del Norte de la producción mundial ha caído desde el 28,5% del total a una previsión del 24,1% este año, lo que supone una disminución del 15%, según datos facilitados por la firma Euromonitor, un grupo de investigación.



Pero la participación de Europa occidental se ha reducido en un 31% durante el mismo período, y se prevé que caiga por debajo del 20% por primera vez en 2017, en comparación con el 29,1% en 1997.



De igual forma, a América Latina le ha salido casi tan mal, pues su participación ha sufrido una disminución de más de un 25% hasta el 5,1%.



Todas están lidiando con el creciente poder de las economías asiáticas, las cuales se encaminan a representar el 40% de la producción a escala mundial de este año, lo que supone un alza desde el 26,3% en 1997.



“El cambio de los últimos 20 años ha sido la expansión de las cadenas de suministro mundiales durante la cual se produjo la integración de Asia, especialmente China, en el sector manufacturero mundial”, dijo William Jackson, economista Principal de Mercados Emergentes de Capital Economics.



Trump ha afirmado que los “horribles” acuerdos comerciales firmados por sus predecesores, permitieron que los empleos se escaparan a México y China, y llamó la medida de abandonar el Acuerdo de Asociación Transpacífico entre 12 naciones “algo muy bueno para los trabajadores estadounidenses”.



Pero los datos indican que otras naciones europeas y latinoamericanas han perdido mucho más.



Indre Cesniene, jefa de Investigación Industrial de Euromonitor, dijo: “En 2017, Asia representará el 70% de todos los productos de alta tecnología producidos en todo el mundo, y prácticamente todas las grandes compañías contarán con capacidad productiva en la región”.



Asia también representa más de la mitad de la producción mundial de bienes intermedios y de maquinaria. En el sector manufacturero en su conjunto, se prevé que Asia tenga un 45,5% de participación este año.



Cifras separadas de las Naciones Unidas sugieren que, entre 1990 y 2015, China pasó de ser el 8º fabricante más grande del mundo a ser el primero, Corea del Sur del 12º al 5º, India del 14º al 6º, e Indonesia del 18º al 11º.



Sin embargo, Asia sigue siendo mucho más débil en los sectores de servicios, y representa menos de una cuarta parte del volumen de negocios en áreas como las finanzas y los seguros, y los servicios empresariales.



Euromonitor estima que la participación de Asia de la producción mundial tiene todavía un gran potencial de crecimiento, hasta casi el 49% del total para el año 2025, con un 75% de participación en sectores como el textil y los equipos de transporte.



Pero Jackson, señaló que era “poco probable que este avance continuara al mismo ritmo”, dado el aumento del proteccionismo y el hecho de que impulsos únicos como la integración de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 no se pueden repetir.



“Ya estamos viendo varias señales de que la integración de las cadenas de suministro de fabricación probablemente ha alcanzado un pico”, apuntó



Cesniene, por su parte, aseguró que ella no contempla que las medidas de Trump hagan mucha mella en el auge de Asia, argumentando que los fabricantes, como los fabricantes de automóviles, quieren estar en la región pues es el lugar donde radican cada vez más sus clientes.



Las cifras se basan en los datos de las cuentas nacionales y las encuestas de la industria, estandarizados por Euromonitor para eliminar las diferencias metodológicas y computacionales.