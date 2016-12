Donald Trump prometió a los mineros del carbón que les devolvería sus puestos de trabajo. Juró que tiene una ‘manera total’ de derrotar al Estado islámico rápidamente.

¿Conseguirá cumplir con estos compromisos? Probablemente no. ¿Le importará a la mayoría de los votantes, especialmente a sus partidarios? Eso depende.



Durante la campaña presidencial, Trump fue pillado diciendo mentiras, portándose mal y cayendo en contradicciones que hubieran sido letales para cualquier otro candidato. Aunque hay que recordar que perdió el voto popular por más de 2,8 millones, todo aquello no importó mucho.



Como presidente, va a ser más difícil mantener la armadura de teflón. No tendrá a Hillary Clinton como contrapunto, y aquellos con problemas financieros, la clase obrera estadounidense que lo apoyó, esperarán mejoras en sus vidas.



Los presidentes suelen ser responsables de compromisos específicos. Cuando trataba de aprobar la Ley de Cuidados de Salud Asequibles, por ejemplo, el presidente Barack Obama prometió: “Si te gusta tu plan de atención medica, puedes mantenerlo”. Eso no fue así para millones de estadounidenses, y las consecuencias lo atormentaron a él y al llamado Obamacare durante este año.



Relativo a lo económico



Hay pruebas de que los votantes se toman algunas de las promesas de Trump más literalmente que otras. La semana pasada, en un grupo de sondeo para la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania, los votantes de Ohio indicaron que esperan que cumpla con las promesas relativas a la economía, el empleo y los salarios.



Pero, en realidad, no creen que construirá un muro a lo largo de la frontera sur, y mucho menos que México vaya a pagar por ello, o que eliminara rápidamente a los violentos yihadistas del Estado Islámico.



Eso tiene sentido. Es razonable pensar que los votantes se preocupan más por los problemas económicos y de salud que les afectan directamente. Si Trump tiene que doblegarse ante los republicanos del Congreso e incumplir su promesa de campaña de no recortar los beneficios del Seguro Social o de Medicare, habrá una reacción violenta. Revocar Obamacare, que tanto el cómo sus colegas del Congreso han prometido hacer, está lleno de minas terrestres políticas.

Decadencia del carbón



Trump anunció a los mineros del carbón que se alistaran para trabajar en una explosión de nuevos empleos. Pero esto no va a suceder.



Los trabajos en el sector de la minería de carbón han estado en declive durante seis décadas, tanto bajo Ronald Reagan como bajo Obama. Contrario a las afirmaciones de Trump, la caída del carbón no tiene nada que ver con China, sino con nuevas tecnologías y mejores alternativas energéticas, desde el gas natural hasta la energía eólica o solar.

Así que es probable que el sector del carbón se lleve una decepción.



Pero es una pequeña parte del mercado de trabajo de Estados Unidos, por lo que no habrá muchas consecuencias políticas. Ese no será el caso si Trump no puede cumplir su promesa de generar 25 millones de empleos en total en la próxima década, con salarios más altos. Es un objetivo ambicioso, pero no uno quijotesco.



A ese ritmo, superaría el récord de creación de empleo de Reagan y Obama, pero estaría por detrás del de Bill Clinton. Si se acerca, probablemente compense una multitud de decepciones políticas. Si no lo hace, los votantes de Trump económicamente desfavorecidos podrían volverse contra él.