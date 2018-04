Estas fueron las propuestas económicas de los candidatos para impulsar el crecimiento del país

En el debate económico de esta mañana, organizado por el periódico Portafolio, Fedesarrollo y la Cámara de Comercio de Bogotá, los candidatos presidenciales Humberto de la Calle, Iván Duque, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras expusieron sus propuestas para impulsar el crecimiento del país. A continuación están las ideas más relevantes de los diferentes aspirantes a la primera magistratura del Estado.

HUMBERTO DE LA CALLE:



- La composición del aparato productivo nos esclaviza a los combustibles fósiles y hay que hacer transición hacia esquemas más abiertos con el propósito de cuidar el medio ambiente y tener un desarrollo más incluyente porque la economía también son las personas.



- Hay que abrir más la economía al turismo y la agricultura, aprovechando las mejoras con la superación del conflicto.



- El Estado parece que fuera el enemigo de la formalización y hay que hacer reformas para tener un sistema productivo no con menos impuestos sino con mejores impuestos. Menos impuestos corporativos, pero si una tarifa progresiva a los más ricos.



- Hay una Colombia que se quedó atrás (rural) y que hay que meterla en los esquemas de desarrollo.



- Hay que mejorar la demanda interna mejorando la situación de quienes hoy se debaten en la pobreza.



- Es perjudicial que en el Estado se haya instalado una política asistencialista en la que un alto porcentaje de la población depende de subsidios. Propone políticas sociales que no generen huecos fiscales insostenibles en las que cualquier gasto adicional tiene que ser financiado.



- Hay que seguir bajando la tasa de tributación corporativa y el hueco hay que neutralizarlo con un análisis uno por uno del exceso de privilegios y exenciones en muchos sectores que particularmente crecieron en el gobierno Uribe y ahí hay entre cerca de 6 billones de pesos.



- Lucha frontal contra la corrupción.





IVÁN DUQUE



- La economía está amarrada por un sistema tributario que atenta contra la competitividad, la formalidad y la inversión. Además el exceso de trámites para la conformación de empresas es asfixiante.



- Hay que romper con la informalidad porque afecta la sostenibilidad pensional y de salud.



- Hay que crear un sistema tributario simple que agilice los trámites con el Estado.



- Tener un enfoque en productividad para que el país mejore los índices productivos.



- Impulsar las energías renovables, turismo, infraestructura y una agenda industrial para que el país entre en las cadenas comerciales de valor.



- Impulsar las economías regionales con el fin de llegar a los mercados abiertos.



- Dirigir bien el gasto público, porque ahora el 60% va a aspectos que no generan riqueza.



- Los impuestos en Colombia son altos, complejos y no ayudan a la formalización.





GUSTAVO PETRO



- A Colombia se le agotó el modelo petrolero basado en la exportación de petróleo y carbón y hay que transitar en no más de 10 años hacia un modelo productivo no extractivista, eliminando la ‘enfermedad holandesa’ para que crezca la agricultura y la industria.



- Con el modelo extractivo protegimos un sector que genera 300.000 empleos y destruimos la industria que puede generar hasta 21 millones de empleos.



- Se necesita Estado y mercado, la idea de solo mercado fracasó en el mundo en el 2008 y la de solo Estado fracasó en 1993.



- El mercado de la tierra no se modernizó en dos siglos y esto implica un cambio en el régimen del uso de la tierra que hoy es ineficiente. Diez millones de hectáreas de tierras improductivas no se usan ni para sacar una mata de maíz.



- Propone la educación gratuita en la universidad para ampliar el conocimiento entre los jóvenes.



- No cree que el camino sea el de Vargas Lleras de depender del petróleo ni el de Duque de bajar impuestos porque eso no crea empleos ni disminuye la desigualdad.



- Colombia necesita igualdad social porque esta es la tercera economía más inequitativa del mundo.



- La equidad no se logra con subsidios sino con una política estatal que estimule la economía con el conocimiento y el saber de la gente.





GERMÁN VARGAS LLERAS



- Hay que recuperar la confianza del inversionista extranjero para crecer a tasas superiores al 5%.



- Propone fortalecer seis pilares: infraestructura, vivienda, sector industrial y manufacturero con vocación exportadora., mineroenergético, turismo y agroindustrial.



- Propone reglamentar las consultas populares y consultas previas, pues hay 4.500 consultas previas en desarrollo. Darle estatus a proyectos de interés estratégico del país.



- Mejorar la competitividad avanzando en temas logísticos, educación de mejor calidad y

eficiencia del gasto.



- Una reforma estructural en materia tributaria.



- Colombia no puede seguir compitiendo con 14 tratados vigentes con una balanza deficitaria.



- Propone continuar con el programa de vivienda gratuita, que sí requiere de recursos públicos.



- Promocionar el sector turismo en el exterior para duplicar los ingresos y los visitantes. Sector de industriay manufactura tampoco necesita recursos del estado.