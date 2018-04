Proteccionismo comercial podría desacelerar la economía global

Archivo particular

La economía global se expandirá este año a su mayor ritmo desde 2010, pero el proteccionismo comercial podría desacelerarla rápidamente, sugirieron los más recientes sondeos de Reuters a más de 500 economistas en todo el mundo.



Entre las principales preocupaciones de los economistas consultados por Reuters está el riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que amenaza con frenar el impulso económico creado por años de política de estímulo.



Según el sondeo global, tres cuartos de más de 250 economistas dijeron que les preocupa que una guerra comercial entre Estados Unidos y China dañaría significativamente el crecimiento global. Veintitrés encuestados dijeron que estaban muy preocupados.



"En nuestra opinión, el riesgo de una guerra comercial declarada parece limitado. Por otra parte, la escalada del proteccionismo es actualmente el mayor escollo que enfrenta la economía global", dijeron economistas de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB). "Más importante, los temores por el proteccionismo han aumentado significativamente durante los últimos tres meses", agregaron.



No obstante, los encuestados estiman que el crecimiento promediará un 3,8 por ciento este año, el nivel más alto desde que comenzó el sondeo para este período en octubre de 2016. Esa sería la mayor tasa de crecimiento desde el 4,3 por ciento registrado en 2010.



Las expectativas más recientes fueron menores que la proyección de un 3,9 por ciento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el FMI también advirtió que las crecientes disputas comerciales podrían golpear a la expansión global.



Las actuales restricciones al intercambio entre Estados Unidos y China casi no afectarían al comercio global, pero cualquier escalada podría provocar más turbulencia en los mercados financieros.



Los mercados bursátiles ya han frenado su avance de varios años. "Después de aplaudir los recortes de impuestos del presidente Trump, los mercados de acciones están menos encantados por sus amenazas proteccionistas", escribieron economistas de BNP Paribas en una nota a clientes.



Hace sólo tres meses, la mayoría de los economistas dijo que las amenazas a la economía global derivadas de políticas proteccionistas, especialmente por la política comercial "América Primero" del presidente Donald Trump, estaban disminuyendo lentamente.



Eso cambió después de que Trump impuso aranceles a ciertas materias primas y China tomó represalias. La disputa va a golpear a economías de todo el mundo, desde América a Europa y Asia, según casi un 90 por ciento de los 230 economistas que respondieron una pregunta separada sobre el impacto regional de la actual rencilla comercial.