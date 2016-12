La salida de circulación del billete de 100 bolívares, el de mayor denominación en Venezuela, quedó oficializada con un decreto presidencial y a partir de este martes los venezolanos tiene hasta tres días para canjearlos en las instituciones financieras estatales.



La norma fue dictada en el marco del estado de excepción y emergencia económica, decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que rige en el país desde que comenzó el año, como una medida "urgente para garantizar y defender la estabilidad económica", señala la Gaceta Oficial venezolana.



En las 72 horas siguientes a la publicación de esta norma saldrán de circulación todos los billetes de 100 bolívares y dejarán de ser de curso legal en el territorio venezolano.



Quienes posean estos billetes tienen este plazo para acudir a la banca pública a cambiar su dinero por otros billetes de menor denominación que permanezcan vigentes en el país, como el de 50, 20, o 10 bolívares; mientras que los que no logren ser cambiados perderán su poder pago, precisa el decreto presidencial.



En este caso, las personas tendrán hasta 10 días, a partir de la culminación del lapso anterior, para acudir hasta las taquillas dispuestas por el BCV para canjear sus billetes.

La medida del Ejecutivo venezolano está siendo implementada en un momento en el que las personas enfrentas importantes problemas para conseguir efectivo producto de la escasez de billetes y del racionamiento de las instituciones bancarias en el dispendio de dinero a través de las taquillas.



Está previsto que en los próximos días entre en circulación una nueva familia de billetes que progresivamente sustituirá al actual cono monetario y cuyo billete de mayor denominación es el de 20.000 bolívares, cuatrocientas veces más alto que el de 50 bolívares, que es actualmente el de mayor valor en el país.



Gremios de Cúcuta se pronuncian



La Asociación de Profesionales del Cambio de Norte de Santander (Asocambios) contempla que esta situación no llevará a la quiebra a los negocios dedicados al cambio de esas divisas, pero sí les generaría perdidas.



“Nosotros canalizamos esos bolívares y los vendemos. Normalmente hay un 'stock' de bolívares que está circulando en la ciudad. Si nosotros no logramos canalizar esos billetes y regresarlos para Venezuela antes de 72 horas, lamentablemente las personas que tengan bolívares van a perder la plata”, dijo Juan Fernando Gonzáles, dirigente de la asociación.



Esto sucede porque hubo poco tiempo para poder canalizar los billetes, los cuales están en la ciudad por las miles de personas que a diario están llegando a comprar alimentos y medicinas, entre otros productos de primera necesidad escasos su nación.



Por otra parte, el líder gremial añadió que como segundo aspecto ven con preocupación que el Gobierno colombiano nunca se ha pronunciado sobre los señalamientos reiterados que desde Venezuela se hacen en contra del sector cambiario en la frontera.



“Colombia parece complaciente con Venezuela. Necesitamos que el Gobierno dé una respuesta contundente en donde ratifique que acá no hay ningún complot ni ninguna mafia para atacar la moneda venezolana como dicen allá. Lo que pasa en Cúcuta es el reflejo del mal manejo de la economía en ese país”, precisó.



Los cambistas han señalado que hay incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el mediano plazo con la circulación normal de la moneda venezolana.



“No sabemos si Venezuela va a poner restricciones para que los dineros fluyan. No sabemos si los billetes nuevos los puedan traer para comprar cosas, así como los colombianos los puedan llevar para allá”, dijo el dirigente de Asocambios.



Por su parte, Carlos Luna, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta indicó que lamentan que Venezuela haya tomado esta decisión.



“Los múltiples problemas que históricamente ha tenido la frontera no se solucionan restringiendo el paso (…). Entendemos que hay unos actores ilegales tanto de lado venezolano como colombiano, pero no se puede generalizar que el pueblo cucuteño esté vinculado a actividades ilícitas”, dijo



Con información de El Tiempo (Cúcuta) y EFE.