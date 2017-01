‘Impredecible’ es la palabra que mejor resume el comportamiento de Donald Trump: sus ataques contra minorías, sus embestidas contra grandes empresas y su continúo uso de redes sociales han causado incertidumbre en los mercados.



Más allá de esta incertidumbre sobre muchas de las políticas de Donald Trump, hay hechos concretos que ya empezaron a darse antes de la llegada del magnate republicano al poder: la devaluación del peso mexicano y la inseguridad para los inmigrantes en Estados Unidos.



De hecho, una de las frases más recordadas durante la campaña fue la relacionada con la construcción de un muro transfronterizo con México. Esto, teniendo en cuenta que un millón de personas y 437.000 vehículos transitan por la frontera de ambos países a diario, implica un riesgo para el intercambio comercial de ambos países, que llegó a US$ 532 mil millones en 2015.



Sin duda, ese comercio se vería afectado por la idea de Trump de poner más impuestos a quienes aprovechan los tratados de libre comercio para reducir costos, pero reducirlos para los empresarios que deseen abrir fábricas en suelo estadounidense.



Esas declaraciones afectaron a las monedas de América Latina y especialmente México. Algunas industrias estadounidenses del sector automotriz que aprovecharon esa frontera abierta fueron blanco de críticas por parte de Trump, hasta el punto de echar para atrás inversiones millonarias como la de General Motores en México, la cual era de US3.600 millones, eso significa empleos perdidos en ese país por cuenta de una política amigable con el intercambio comercial.



“Eso se ve claramente en el aumento de precios. La tortilla, que millones de mexicanos consumimos, pasó en los últimos días de $13 hasta $19 en algunos lugares. A esto se suma el aumento del pan, el pollo y la gasolina, que de paso elevó los precios de productos y servicios”, cuenta ingeniero agrónomo Jesús García.



García, quien vive en el estado de Morelos en México, indica que parte del impacto de las declaraciones de Trump lo han recibido los importadores, debido a que muchos de los productos para el agro mexicano provienen de Estados Unidos.



En efecto, el peso mexicano tuvo su histórico más bajo el 9 de noviembre de 2016, ese día descendió 16% por los resultados de las elecciones de EE.UU.



Así mismo, el año pasado terminó en con una inflación de 3,36%, la más alta desde 2014. Esto sumado a la liberalización de los combustibles, aplicada por ese gobierno desde este año, aumentó el precio del gas domiciliario un 35% y el de la gasolina un 14%.



“Hay mucho miedo sobre qué decisiones puede tomar porque nadie se lo ha tomado enserio. Además, nuestro país depende económicamente casi más del 80 % del dinero que envían los mexicanos al país”, explica García.



Sin embargo, esta idea también afectaría a sus relaciones con Europa: en repetidas ocasiones Trump ha mencionado sobre el Brexit que más países “quieren abandonar a la Unión Europea”. El gobierno alemán respondió que el proteccionismo económico podría en riesgo a las empresas en EE. UU.



Si bien, no se conoce con claridad cómo Trump manejará la renegociación de los tratados comerciales suscritas por su antecesor, podría traer ventajas para varios sectores del país del norte, además de una predominancia por dejar reducir la ayuda que EE. UU. brinda a otros países.



De hecho, en una entrevista el ministro de Hacienda alemán, Wolfgang Schäuble concedió al ‘Wall Street Journal’ y reproducida por ‘El País’ de España, admitió que el proteccionismo puede traer ventajas a corto plazo, pero que “resulta perjudicial en el futuro”.



Incluso esta semana en el foro mundial en Davos, Suiza, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió que “no hay ganadores en una guerra comercial" al referirse al proteccionismo de Trump.



UN VIRAJE HACIA EL INTERIOR



“Él ha hecho negocios por décadas, tiene hoteles e inversiones por todo el mundo. Sin duda, Trump hará más productiva la economía, las empresas se van a beneficiar de menos intervención por parte del Estado”, dice el colombiano Francisco Rodríguez, quien vive en Estados Unidos desde hace 36 años.



Para Rodríguez, quien se desempeña como gerente de una firma de bienes raíces, la asunción de Trump es una señal de que mejorará el panorama para el sector, el cual entró en una crisis en el 2008 que obligó al Estado a comprar hipotecas a bancos por un valor de US$700 mil millones.



“Eso no debería volver a suceder debido a que Trump ha planteado que aumentará el valor de los créditos en los préstamos hipotecarios. Eso hará que no cualquiera pueda tener un crédito. Además propone normas menos restrictivas para empresas que afectan el medio ambiente, lo que hará que las empresas y contraten más personas”, explica Rodríguez.



Frases grandilocuentes como “yo seré la máquina de crear empleo más grande que dios ha creado” describen la propuesta del magante republicano sobre el manejo que tendrá la economía en los próximos cuatro años: más libertad para invertir y así crear más empleo.



En contraste, la postura negativa de Trump contra los inmigrantes también se extiende a comunidad Lgbti, que ha expresado a través de marchas su posición a tener un Michael Pence, un declarado homófobo, como vicepresidente.



Luis Alexander es colombiano y miembro de la comunidad LGBTI en Florida. Foto tomada de facebook

Para Luis Alexander, colombiano y miembro de la comunidad Lgbti en el estado de la Florida, Trump, además de poner en entredicho los derechos de las parejas del mismo sexo, “aumentará los requisitos para la obtención de la ciudadanía”.



“Las leyes de inmigración son casi las mismas desde la época de George W. Bush después del 11 de septiembre. Pero no solamente creo que las leyes de migración serán más duras con Trump, sino que se hará más engorroso el proceso”, cuenta.



Gómez aplicó al proceso para obtener asilo político, este costó cerca de US$ 2.000, la aplicación para la residencia permanente costó US$1.800. Luego, cinco años después concluyó el proceso de ciudadanía por otros $2.000 más. “Esos son costos que se suman por cada papel que revisan”, añade.



De aplicar Trump medidas restrictivas para los inmigrantes y la comunidad Lgbti, no solo se afectarían ciertos trabajos que requieren mano de obra, sino que crearía incertidumbre en la estabilidad de las parejas del mismo sexo.



Según ‘Forbes’, los ingresos por pareja en Estados Unidos son “superiores a 110 mil dólares anuales, mientras una pareja heterosexual tiene ingresos de 65 mil dólares”.



Juan Sosa es colombiano y estudia un doctorado en matemáticas en California, EE. UU. Foto tomada de Facebook.

¿Volver o quedarse?



Juan Sosa, matemático y actual estudiante de doctorado en la Universidad de Santa Cruz, California, explica que hay una inseguridad en la permanencia en ese país.



Si bien legalmente su visa F1 de estudiante le permite quedarse en EE. UU. hasta el año 2020, Sosa cree que habrá incertidumbre en el mercado laboral para los inmigrantes en ese país.



“A pesar de que tener un doctorado en EE. UU., que es un mercado mucho más competitivo, es posible que aumenten las restricciones para los inmigrantes aquí. Además, creo que un doctorado sería más fácil de aplicar en Colombia donde hay menos competencia”, explica Sosa, quien lleva 4 años en ese país.



El colombiano explica que otros compañeros de estudio también contemplan la posibilidad dejar el país.



En este sentido, el electo presidente de EE. UU. alegó en la campaña presidencial que los inmigrantes latinos eran los más violentos. Sin embargo, cifras de un estudio citado por ‘Univisión’ señalan que a “pesar de sus dificultades, cometen delitos en niveles similares o inferiores a los ciudadanos nacidos y criados en Estados Unidos parece estar”.



De hecho, los medios estadounidenses critican la falta de pluralismo en la nueva administración, la cual está conformada por una mayoría blanca de empresarios y banqueros.



Esa mayoría estará presente este viernes en la ceremonia en la que Donald Trump asume su presidencia, entre críticas, apoyos y dudas sobre cuál será el norte en su agenda económica para los siguientes cuatro año.



David Arango

@ArangoDavidG

Portafolio.co