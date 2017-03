Reforma fiscal de Trump liberaría miles de millones a las petroleras

El plan de la administración Trump de reducir las tasas de impuestos corporativos podría liberar más de US$10.000 millones al año para los exploradores de petróleo estadounidenses, creando nuevas oportunidades para impulsar la perforación en un momento de incertidumbre en el mercado.



(Lea: Donald Trump prepara una reforma tributaria que anunciaría en las próximas semanas).



Los precios del crudo en Nueva York han caído 10 por ciento desde fines de 2016, ya que un aumento en la perforación en los campos de esquisto de Estados Unidos compensó una campaña liderada por la Opep para elevar los precios mediante una reducción de la producción.



El esfuerzo estadounidense ha despertado la preocupación de que otra caída de precios podría estar a la vuelta de la esquina, después de una baja de dos años que vio los precios descender hasta US$26,05 por barril en febrero de 2016.



Los republicanos liderados por el presidente Donald Trump han dicho que quieren reducir la tasa corporativa superior a 15 o 20 por ciento, de 35 por ciento ahora.



Eso podría significar más de US$10.000 millones en ahorros para los productores de petróleo que representan una de las industrias más gravadas del país, según la investigación de Bloomberg Intelligence.



El número final dependerá de si los perforadores sacrifican otras exenciones fiscales a cambio, dijo Vincent Piazza, analista senior de BI.



“En teoría los exploradores desviarían los ahorros fiscales a mas perforaciones dentro del país", dijo Piazza.



El crudo West Texas Intermediate cayó 0,2 por ciento el lunes, a US$48,47 luego de alcanzar un máximo de US$55,24 el 3 de enero.



El número de plataformas de perforación de crudo en campos en EE.UU. casi se duplicó a 617 desde finales de mayo, cuando el impacto total del colapso del mercado de petróleo redujo la flota a un mínimo de 6,5 años, de acuerdo con Baker Hughes Inc.



El número de plataformas petrolíferas ha subido en 18 de las últimas 19 semanas, ya que los exploradores compensaron los flujos de efectivo reducidos al encontrar maneras más baratas de bombear cada barril desde el terreno.



Los perforadores estadounidenses elevaron la producción de crudo más de 3 por ciento desde el final de 2016, a 9,088 millones de barriles diarios a partir del 3 de marzo, según el Departamento de Energía en Washington.



RETOS RÍGIDOS



No está claro cuando un plan de reducción de impuestos podría ser concretado por el Congreso y firmado por el presidente.



“Un proyecto de ley de reforma enfrenta retos difíciles, y probablemente vendrá con compensaciones como menos recortes fiscales”, dijo el informe de Bloomberg Intelligence.



Sin embargo, la discusión se produce cuando el futuro de la industria global está en duda.



En CERAWeek de IHS Markit, la mayor reunión anual de líderes del sector, algunos altos ejecutivos advirtieron contra la indulgencia exagerada de los perforadores estadounidenses.



Harold Hamm, el multimillonario petrolero de esquisto, dijo que la industria estadounidense podría “matar” al mercado petrolero si se embarca en otra ola de gastos.

La producción estadounidense “podría elevarse bastante”, dijo Hamm, presidente de Continental Resources Inc., en la reunión.



“Pero va a tener que hacerse de una manera medida, o mataremos al mercado”.



El ministro del Petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijo a la conferencia que las existencias mundiales de petróleo no se han agotado tan rápidamente como se esperaba, abriendo la puerta a una extensión a los recortes de producción de la Opep que originalmente debían expirar a mediados de año.



Sin esa extensión, el precio del petróleo podría caer a US$40 por barril, dijo Scott Sheffield, presidente del directorio de Pioneer Natural Resources Co., con sede en Irving.



Bloomberg