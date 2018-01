Regulador de EE.UU. alerta del "riesgo" de invertir en criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) alertó de los "riesgos" de invertir en criptomonedas y perderlo todo, ya que no están respaldadas por las leyes que salvaguardan las inversiones comunes.



La SEC recordó que en Estados Unidos los inversores disfrutan de varias "seguridades" y "beneficios" al estar protegidos por las leyes estatales y federales de garantía que, "desafortunadamente", no se aplican a las criptomonedas, al no seguir estas mismas normas.



"Está claro que muchos de los Ofertantes Iniciales de Monedas (ICO) y otros participantes del negocio de las criptodivisas no están siguiendo estas leyes", dijo la SEC.



También insistió en que está haciendo todo lo posible para "perseguir estas violaciones", según el comunicado firmado por el presidente de la SEC, Jay Clayton, y la comisaria Kara M. Stein. Por ello, el regulador pide "cautela", ya que, agrega, "si pierdes dinero hay un riesgo sustancial de que nuestros esfuerzos no consigan que recuperes tu inversión".



La SEC difundió al comunicado al hacer suya otra nota de la Asociación Estadounidense de Administradores de Valores (NASAA, en inglés) en la que también se recogían advertencias parecidas. "Los inversores deberían ir más allá de los titulares para comprender los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas", afirmó el presidente de NASAA, Joseph P. Borg.





*EFE.