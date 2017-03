Primera ministra británica Theresa May activa de manera formal el proceso de 'Brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, ya presentó hoy miércoles los documentos formales para abandonar la Unión Europea, empujando al Reino Unido hacia lo desconocido y desencadenando años de negociaciones inciertas que pondrán a prueba la unidad del bloque continental.



Nueve meses después de que los británicos apostaran por el Brexit, May notificó oficialmente por carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que el Reino Unido renuncia al grupo al que se unió en 1973.



La primera ministra, que inicialmente se opuso al Brexit y accedió al cargo tras la tormenta política que siguió al referéndum, tendrá dos años para acordar los términos del divorcio antes de que entre en vigor a finales de marzo de 2019. "Reino Unido deja la Unión Europea", dijo May a los legisladores en el Parlamento británico. "Es un momento histórico del que no hay marcha atrás".



May, de 60 años, afrontará una de las tareas más duras para cualquier primer ministro británico de la historia reciente: mantener unido a Reino Unido frente a las renovadas demandas independentistas escocesas, mientras celebra duras negociaciones con otros 27 estados de la UE sobre finanzas, comercio, seguridad y otros asuntos complejos.



El resultado de las negociaciones modelará el futuro de la economía británica de 2,6 billones de dólares, la quinta más grande del mundo, y determinará si Londres puede mantener su lugar como uno de los dos principales centros financieros globales.



CARTA DEL 'BREXIT'



Para la UE, debilitada por las sucesivas crisis de deuda y de refugiados, la pérdida del Reino Unido es el mayor revés en sus 60 años de esfuerzos por forjar una unidad europea tras dos devastadoras guerras mundiales.



Los líderes europeos dicen que no quieren castigar a Reino Unido. Pero ante un auge de los partidos nacionalistas y antieuropeos, no pueden darse el lujo de ofrecer a Londres términos generosos que podrían alentar a otros estados miembros a seguir su ejemplo y romper el bloque.



El anuncio de May con la intención británica de salir del bloque bajo el Artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE fue entregado en mano a Tusk en Bruselas por Tim Barrow, el representante permanente británico ante la UE. Barrow entregó la misiva en las oficinas del presidente del Consejo Europeo, en la undécima planta del nuevo Edificio Europa, según un fotógrafo de Reuters presente en el lugar.



Ese momento fue el que puso formalmente en marcha el proceso de dos años de salida de Reino Unido.



May firmó la carta del 'Brexit' el martes, momento que fue capturado en una fotografía en la que aparece sola en una mesa junto a un reloj, una bandera británica y un retrato al óleo del primer político que ocupó su cargo en el país, Robert Walpole.



'¿ACUERDO DE BREXIT?'



La carta de seis páginas para activar el 'Brexit' fijó un tono positivo para las negociaciones, aunque admitió que la tarea de sacar a Reino Unido de la U.E. es trascendente y que alcanzar un acuerdo amplio en dos años será un reto.



Dentro de las próximas 48 horas, Tusk enviará a los otros 27 países de la UE un borrador con las líneas maestras de las negociaciones. Los embajadores de los 27 se reunirán entonces en Bruselas para debatir el documento de Tusk, que comentará la situación desde Malta, donde asistirá a un congreso de líderes de centroderecha.



El presidente del Consejo Europeo dijo que la UE intentará minimizar el costo para los ciudadanos y empresas del bloque, y que Bruselas quiere una salida ordenada de Reino Unido. "Ya les echamos de menos", dijo Tusk. "Gracias y adiós". El curso de las conversaciones sobre el 'Brexit' es incierto.