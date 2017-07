Reino Unido podría extender Brexit con transición hasta 2022

El gobierno británico de Theresa May está elaborando planes para extender el calendario de negociación y finalización del proceso Brexit, que podría ver un largo periodo de transición hasta 2022, según un funcionario al tanto del asunto.



Aunque no pudo obtener la más amplia mayoría que esperaba, la decisión de la primera ministra de convocar a una votación temprana el mes pasado le compró más tiempo al final de las negociaciones de salida en 2019, al empujar las próximas elecciones programadas de 2020 a 2022.



Los ministros clave, entre ellos el de Hacienda, Philip Hammond, y el secretario del Brexit, David Davis, la han persuadido de utilizar este espacio antes de que empiece una nueva campaña política interna para asegurar que el Reino Unido tenga un aterrizaje suave a medida que se aleja de la UE., dijo la persona, que pidió anonimato porque los planes no son públicos.



La planificación de la transición será bien recibida por las empresas que desean que May suavice el camino de salida del Reino Unido del mercado único de la UE y la unión aduanera para evitar un cambio en sus condiciones de comercio el día del Brexit.



Los líderes empresariales pidieron a May que priorice las disposiciones transitorias en las negociaciones con la UE durante una cumbre en la oficina de la primera ministra el jueves.



Dos periódicos dijeron este viernes que la planificación de la transición permitiría que continuara el libre movimiento de personas por territorio británico durante el periodo de transición después de que el Brexit ocurra en marzo de 2019.



¿CUATRO AÑOS?



El gabinete británico aceptará la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea por hasta cuatro años después del Brexit como parte de un acuerdo de transición, informó el Guardian, citando a un miembro no identificado del gabinete.



El Times de Londres también dijo que la migración de la UE continuaría - hasta por dos años - bajo los planes ideados por Hammond.



Según el funcionario, los propios asesores cercanos a May ahora ven una fase de transición más completa y más amplia, en lugar de una serie fragmentada de medidas individuales de implementación para ciertos sectores, como el resultado más probable de las negociaciones.



Lo que está menos claro es cuanto durará esa fase de transición y la forma que adoptará. Sigue habiendo preguntas sobre si el Reino Unido seguirá estando en el mercado único y la unión aduanera durante esta fase, lo que significaría aceptar la inmigración europea y el régimen del Tribunal Europeo de Justicia, violando dos de las líneas rojas del Brexit de May.



Pero incluso los partidarios más duros del Brexit en el gabinete están dejando atrás su oposición a un periodo de transición posterior a él, y Liam Fox, el secretario de Comercio, que es escéptico respecto de la UE, ahora se muestra abierto públicamente a la idea.



"Seguimos pensando que hay una alta probabilidad de que el Brexit se retrase en última instancia más allá de la fecha de marzo de 2019 en al menos seis a nueve meses", dijo Malcolm Barr, economista de JPMorgan Chase.