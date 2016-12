El Gobierno británico está preparando la legislación que dará comienzo al proceso para abandonar la Unión Europea, informó este lunes Sky News, pese a que la primera ministra Theresa May dijo que confía en anular una decisión judicial que podría retrasar el ‘Brexit’.



(Lea también: ¿Cómo el 'Brexit' impactará a los colombianos?).



Los planes de May de comenzar el divorcio formal con la Unión Europea para fines de marzo recibieron un golpe la semana pasada cuando el Tribunal Superior de Inglaterra dictaminó que su gobierno debía buscar el apoyo parlamentario para poner en marcha el Artículo 50.



May quiere que el Gobierno, no el Parlamento, sea el que determine la forma para dejar la UE y ha dicho que apelará el fallo en la suprema corte de Gran Bretaña, una posición que sostuvieron sus ministros y asesores el lunes, evitando comentarios sobre el reporte.



Sky News citó a fuentes diciendo que el Gobierno preparaba una ley que deberá ser considerada por ambas cámaras del Parlamento en lo que podría ser un largo proceso y potencialmente retrasar los planes de May.



El portavoz de May dijo a periodistas que el Gobierno está centrado en ganar la apelación en la Suprema Corte en diciembre y cumplir con el plazo de marzo, un argumento reiterado por su ministro responsable del Brexit, David Davis.



Davis dijo también en una tumultuosa sesión del Parlamento que la decisión de la corte no se daría hasta enero.



El fallo produjo un gran revuelo en Gran Bretaña poco más de cuatro meses después de que un 52 por ciento de los votantes apoyó abandonar la Unión Europea, en un referendo que profundizó las divisiones en el país y dio voz al sentimiento -reflejado también en toda Europa Occidental y Estados Unidos- de que la élite gobernante vive en otro mundo.



Un legislador del gobernante Partido Conservador renunció la semana pasada por la postura de May y decenas más esperan que suavice los términos de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.



Reuters