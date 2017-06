Reino Unido y UE acuerdan prioridades en negociación del brexit 

Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron este lunes las prioridades y calendario de conversaciones sobre la marcha de los británicos del bloque, cuya próxima ronda de negociaciones tendrá lugar el 17 de julio.



(Lea: Reino Unido se lanza esta semana a incógnita del Brexit)



"Hoy acordamos las fechas, acordamos la organización y acordamos las prioridades de las negociaciones", dijo el negociador europeo Michel Barnier en rueda de prensa junto a su par británico David Davis.



(Lea: Theresa May llega a un principio de acuerdo con el DUP para gobernar)



Por el momento, las negociaciones tendrán lugar una vez al mes desde la semana del 17 de julio, a la que le seguirán la del 28 de agosto y del 18 de septiembre, según un comunicado del gobierno británico, cuya última fecha anunciada es la del 9 de octubre.



Respecto a las prioridades, los negociadores de ambas partes acordaron crear tres grupos de trabajo sobre compromisos financieros, derechos de los ciudadanos y otros asuntos del divorcio, a los que se suma un diálogo sobre la frontera entre la británica Irlanda del Norte e Irlanda, detalló.



La primera ministra británica, Theresa May, tiene previsto en este sentido presentar al resto de líderes europeos su propuesta sobre los derechos de los ciudadanos residiendo en Reino Unido durante la cumbre prevista jueves y viernes en Bruselas, avanzó Davis, quien precisó que la propuesta concreta se publicará el lunes próximo.



El objetivo de esta organización es lograr avances suficientes en las negociaciones de divorcio para pedir a los otros 27 mandatarios de la UE su acuerdo para empezar a discutir sobre el futuro marco de relaciones a ambos lados del canal de la Mancha, que podría incluir un acuerdo de libre comercio, apuntó Barnier.



"Un acuerdo justo es posible y mucho mejor que un no acuerdo", dijo este político francés, después que varios responsables británicos, entre ellos la propia May, hayan abogado en el pasado por marcharse sin un acuerdo que con un "mal acuerdo".



Casi un año después del sismo de la victoria del Brexit en un referéndum, Reino Unido y la UE comenzaron este lunes a negociar la salida, en marzo de 2019, del primer país en sesenta años de proyecto europeo.