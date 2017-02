Las relaciones entre Colombia y Ecuador pasan por un muy buen momento. Atrás quedaron las tensiones entre ambos países por el bombardeo al territorio ecuatoriano, en el que fue dado de baja ‘Raúl Reyes’, situación que estuvo a punto de quebrar las relaciones entre los Gobierno de Álvaro Uribe y Rafael Correa, hace algunos años.



(Lea: Juan Manuel Santos entregó ayuda humanitaria a Ecuador).



A pocos días de las elecciones en Ecuador, en las que se elegirán al sucesor del presidente Correa, el ambiente con el actual Gobierno de Colombia es amistoso.



De hecho, el presidente Juan Manuel Santos reiteró este miércoles su agradecimiento por el apoyo al proceso de paz que ha prestado Correa, ya que fue en su país en donde se instaló la mesa de diálogo entre el Gobierno colombiano y el Eln.



“Muchas gracias por todo el apoyo que nos ha venido dando, apoyo en el proceso de paz. Su generosidad, su visión, su compromiso con la paz de la región y la paz de Colombia es algo que nunca olvidaremos”, dijo Santos al llegar a Guayaquil para reunirse con su colega ecuatoriano.



Por su parte, el presidente Correa, señaló que “cuando hay buenas relaciones entre dos países, entre dos gobiernos, entre dos presidentes, son los pueblos los que salen beneficiados. Cuando no hay relaciones, cuando hay conflictos, son los pueblos los que salen perjudicados”.



ELECCIONES PRESIDENCIALES



La visita de Santos se da horas antes de que los ecuatorianos vayan a las urnas, en primera vuelta, este domingo para elegir al nuevo presidente de ese país.



Los ecuatorianos decidirán este domingo entre la continuidad del modelo de Socialismo del Siglo XXI, que lleva diez años en el poder, en cabeza de Correa, y las propuestas de una oposición fraccionada, pero convencida de que tiene posibilidades de gobernar si las elecciones llegan a segunda vuelta.



Sectores críticos al Gobierno de Ecuador creen que el Ejecutivo que salga de las elecciones encontrará una compleja situación económica, pues el país arrastra dificultades financieras que el actual gabinete atribuye a razones externas, al tiempo que ve la economía encauzada por la estabilidad.



RELACIONES COMERCIALES ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR



Las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países también se ven reflejadas en las relaciones comerciales.



De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los últimos cinco meses de 2016 crecieron.



Cabe destacar que las exportaciones hacia Ecuador se habían impactado negativamente por las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por ese país al mundo, incluido Colombia, y por la reducción en la demanda de ese mercado por la compleja situación económica.



No obstante, desde agosto de 2016, las ventas a ese mercado registran variaciones positivas.



En ese mes, frente al mismo del 2015, las exportaciones a Ecuador aumentaron 36,5%.



En septiembre lo hicieron en 4,1% con relación al mismo mes del 2015, en octubre el aumento fue del 7,8%, en noviembre crecieron 11,1% y en diciembre aumentaron 24%, con relación al mismo mes del 2015.



Por su parte, durante esos últimos cinco meses del 2016, los productos que más impactaron positivamente el flujo comercial fueron las manufacturas, especialmente en los sectores automóviles, tejidos y textiles y siderurgia. Así mismo, unos agropecuarios como animales y sus productos; y café, té y especies.



El crecimiento de estos productos se atribuye al desmonte de obstáculos a las importaciones que impuso Ecuador en sectores de interés exportador de Colombia, como el automotriz. Uno de esos obstáculos es la salvaguardia por balanza de pagos, que durante 2016 se redujo para el caso de unos bienes y para otros se eliminó.



“Este resultado hace parte de la política de eliminación de barreras para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales que tenemos vigentes, y que nos llevará a aumentar las exportaciones no minero energéticas”, dijo la Ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.



Uno de los sectores que ha impulsado en esos meses el comportamiento de las exportaciones es el de vehículos. En agosto las ventas de ese tipo de bienes a Ecuador aumentó 237,2% al pasar de USD 4,9 millones a USD 16,7 millones. En septiembre crecieron 445% al pasar de USD 5,2 millones en 2015 a USD 28,4 millones. En octubre el ajuste fue de 289,1%, pues de exportar USD 6 millones en 2015, pasó a USD 23,3 millones en octubre del año pasado.



En noviembre el aumento fue de 25,3% pasando de exportar USD 8,1 millones en 2015, a USD 10,2 millones en 2016. Y en el mes de diciembre por ejemplo, las exportaciones de vehículos a Ecuador aumentaron 68,7%, al pasar de USD 14,4 millones en ese mes de 2015 a USD 24,3 millones en 2016.



En todo el 2016, las exportaciones de la industria automotriz crecieron 12,4%, al pasar de vender USD 140,4 millones en 2015 a USD 157,9 millones en 2016.



“El trabajo articulado entre entidades como la Dian y el Ministerio de Comercio para aclarar y despejar dudas sobre normas para la exportación de vehículos, así como el levantamiento de cupos en Ecuador y las gestiones y el diálogo permanente que sostenemos desde esta cartera con el Gobierno ecuatoriano, han permitido despejar el camino hacia ese mercado”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



Esta labor le permitió a la empresa colombiana Sofasa triplicar las ventas de carros a Ecuador en un año. Mientras que en el 2015 esa empresa exportó a ese destino 1.016 unidades, el 2016 lo cerró con ventas de automóviles a ese país por 3.140 unidades.



En las cifras oficiales del Gobierno, debido al rezago contable, el importante aporte de Sofasa en las exportaciones solo se reflejará en los registros del mes de enero de este año.



GESTIÓN DEL MINISTERIO DESPEJA EL CAMINO A ECUADOR



Desde marzo de 2015, cuando Ecuador impuso una salvaguardia por balanza de pagos para las importaciones procedentes de todo el mundo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha realizado gestiones, en coordinación con otros países afectados, para lograr el desmonte paulatino de la salvaguardia.



Entre los resultados de estas iniciativas se destaca que Colombia logró la exclusión de más de 100 productos de la aplicación de esa medida a principios de 2016.



Dentro de los sectores beneficiados con la eliminación o reducción de la medida, se destacan electrodomésticos, químicos, metalmecánica y alimentos, entre otros.



De manera paralela, se firmó un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que facilita el comercio gracias a que flexibiliza los mecanismos para que los exportadores colombianos demuestren el cumplimiento de las normas de calidad exigidas por Ecuador y que afectaron el 57% de las ventas a ese mercado entre enero y septiembre del año pasado.



“Las mejores condiciones obtenidas por Colombia han permitido a las empresas colombianas conquistar nuevos clientes que importaban bienes de otros mercados, que no tienen este beneficio”, explicó la Ministra.



Ecuador se mantiene como el segundo socio del país para las exportaciones no minero energéticas, las cuales han ganado participación dentro del total de las ventas externas a ese mercado. Mientras que en el 2010, esa clase de bienes representaba el 16,9%, en el 2011 aumentó al 90,9% y en 2016 participaban con el 95,3%.



Igualmente, mientras que en el 2010 se vendieron a Ecuador US$305,2 millones de dólares en productos agropecuarios, agroindustriales e industriales, en 2016 sumaron USD 1.142,9 millones.



INVERSIÓN DE ECUADOR EN COLOMBIA LLEGA MÁS A COMERCIO



Un total de USD 29,1 millones registró la inversión de Ecuador en Colombia entre enero y septiembre de 2016, que es el último reporte del Banco de la República.



Este monto se redujo 14,1% en comparación con igual periodo del 2015 cuando los capitales ecuatorianos en Colombia alcanzaban los USD 33,9 millones. En todo el 2015, la inversión ecuatoriana en Colombia sumó USD 44,2 millones.



El sector que más capitales ecuatorianos recibe es el de comercio, seguido del sector financiero y de industria.



Colombia, por su parte, reportó recursos en Ecuador por USD 8,5 millones entre enero y septiembre del año pasado.