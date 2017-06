Renault inventa esmalte de uñas que también sirve para pintar carros

¿Quiere arreglar el esmalte astillado en sus uñas y ese rasguño en la capucha de su auto con un solo producto, señora? Renault SA dice que tiene justo lo que usted está buscando.



En su intento por promover su automóvil, Twingo, un pequeño vehículo urbano dirigido principalmente a las mujeres, el fabricante de automóviles francés Renault esta semana dio a conocer un esmalte de uñas que también se puede utilizar para corregir pequeños defectos de pintura en los coches, por lo que la compañía se ha ganado acusaciones de sexismo en el intento.



El Twingo es para "mujeres activas al volante que necesitan andar por la ciudad, pero que también están atentas a la moda", dijo Renault en un comunicado presentando su incursión en el negocio de la belleza.



Para los activistas de los derechos de las mujeres, la estrategia de marketing de Renault es simplemente sexista. La forma en que se ha promocionado la oferta tampoco ha ayudado.



En el comercial de Renault, una mujer grita 'ouch' cuando ve un rasguño en su Twingo azul, estacionado entre dos vehículos. Entonces ella se pinta las uñas en azul, antes de reparar el rasguño del coche con el mismo esmalte. Esto "reduce a las mujeres a sus preocupaciones por la belleza y a su incapacidad para conducir", dijo Marie-Noelle Bas, la cabeza del colectivo feminista frances Chiennes de Garde. "Este sexismo insidioso, ordinario y diario pone las bases para lo peor ya que los anuncios confinan a las mujeres a un papel construido".



Un portavoz de Renault disputó la percepción de que el comercial o el esmalte era sexista. Los coches Twingo apuntan a "mujeres urbanas que disfrutan de la personalización de sus autos", dijo, señalando que el video no mostró a una mujer que no puede estacionarse correctamente.



El esmalte de uñas Twingo está siendo fabricado por la empresa de cosméticos con sede en Paris, Ink and Out, propietaria de la marca De Blangy. El producto ha estado a la venta en los talleres de Renault y en su sitio web desde el lunes por 8,90 euros (US$10 dólares) y viene en azul, rojo, negro y amarillo.



El esmalte estará a la venta por un corto tiempo, dijo el portavoz de Renault, que no quiso ser nombrado. Para el director ejecutivo de Ink and Out, Benjamin De Blanzy, la polémica sobre el video de Renault es "divertida" y "bastante legitima". "Es curioso porque los hombres también lo usaran", dijo, agregando que el mismo comenzó a usar esmalte de uñas en su coche hace unos meses para cubrir arañazos menores.