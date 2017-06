Reportan 61 muertos por incendio forestal en Portugal

El incendio forestal que afecta desde el sábado el centro de Portugal ha dejado hasta el momento 61 muertos y 62 heridos.



La zona afectada es cerca del municipio de Pedrógao Grande, en el distrito de Leiria. La situación ha sido definida por el primer ministro luso, António Costa, como “La mayor tragedia de víctimas humanas de los últimos tiempos por un siniestro de este tipo en el país”.



Para ayudar a controlar y extinguir el incendio, Italia ha enviado dos aviones de los bomberos. Se trata de dos anfibios Bombardier 415 que despegaron en la tarde de este domingo desde el aeropuerto romano de Ciampino.



Esta participación está enmarcada en el ámbito de un proyecto europeo de Protección Civil, el "EU-Better Use of Forest Fire Extinguishing Resources by Italy".



Finalmente, el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, envió un mensaje a su homólogo luso, Marcelo Rebelo de Sousa, en el que le transmite su "profundo pesar" por el desastre y "la plena e inmediata disponibilidad" de Italia para ayudar en la extinción.