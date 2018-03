Tiroteo en escuela de Florida deja al menos 17 muertos

Un hombre armado abrió fuego en una escuela secundaria de Florida y mató a varias personas mientras cientos de estudiantes huían despavoridos a las calles, para luego ser detenido por la policía, dijeron autoridades. Medios locales señalan que el hecho dejó por lo menos 17 personas muertas.

El ataque en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami, ocurrió poco antes de que terminara la jornada diaria. La escuela fue cerrada y algunos estudiantes se escondieron en las aulas mientras la policía buscaba al pistolero.



El sospechoso fue detenido, dijo un portavoz del alguacil del condado de Broward. No pudo determinar si el sospechoso es un estudiante. "Hay numerosas muertes. Es una situación horrible", dijo a periodistas el superintendente de escuelas del condado de Broward, Robert Runcie.



Agregó que el distrito escolar no había advertido sobre un posible atacante y que no había evidencia de más de un hombre armado. "Tenemos al menos 14 víctimas", dijo la oficina del alguacil del condado de Broward en Twitter.



No dejó en claro si ese número incluía personas que fueron heridas además de los fallecidos. Algunos estudiantes se escondieron en los salones de clases hasta ser rescatados por la policía, dijeron amigos y familiares.





Noticias en desarrollo.