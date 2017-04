Rusia decepcionada por precio del petróleo a pesar del acuerdo con Opep

El acuerdo de Rusia con la Opep para reducir la sobreoferta de crudo no ha cumplido las expectativas del mayor exportador mundial de petróleo y gas, dijo el viceprimer ministro Arkady Dvorkovich.



"¿Son estos los resultados que podríamos haber esperado? Probablemente un poco menos de lo que nos gustaría", dijo Dvorkovich en una conferencia del Ministerio de Energía en Moscú. "De todos modos, los precios se estabilizaron a un nivel más ventajoso de lo que estaban anteriormente".



La producción rusa de petróleo se redujo tras un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo a finales del año pasado después de que el exceso mundial de suministros provocara la caída de los precios.



El pacto dio un impulso a los precios en las semanas subsiguientes pero el aumento de la producción en Estados Unidos y el exceso de inventarios han mantenido el precio medio del crudo de referencia Brent por debajo de los 55 dólares. Rusia quería alcanzar un rango de precios de entre 55 dólares y 60 dólares el barril, dijo Dvorkovich. "Esto no es pesimismo", dijo Dvorkovich. "En general, la decisión tomada fue la correcta. Seguiremos cumpliendo".



Rusia se comprometió a recortar la producción a 10,947 millones de barriles diarios a finales de abril, unos 300.000 barriles menos respecto al nivel récord en octubre. La producción promedio hasta la fecha este mes es de menos de 1,5 millones de toneladas, según el viceministro de Energía, Kirill Molodtsov. Esta cifra es inferior a los 10,995 millones de barriles diarios, según cálculos de Bloomberg.



El Ministerio de Energía ha estado manteniendo conversaciones con empresas petroleras sobre la necesidad de ampliar el acuerdo, dijo el ministro de Energía, Alexander Novak.

Los recortes han estabilizado el mercado y Rusia seguirá vigilando los niveles de inventario, dijo. Todavía es demasiado pronto para decidir si se debe prolongar el acuerdo, dijo Novak.



Rusia tomará una decisión sobre si debe o no ampliar el acuerdo "después de estudiar los resultados desde abril a mayo", dijo Dvorkovich.