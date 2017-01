Un policía falleció y otros cinco resultaron heridos durante los saqueos registrados el miércoles en la Ciudad de México con el pretexto de protestas por el aumento de los precios de las gasolinas, informaron hoy las autoridades.



"Al impedir que se consumaran hechos delictivos, seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México resultaron lesionados, dos de ellos de gravedad, en las delegaciones Miguel Hidalgo y Coyoacán", indicó la SSP en un boletín.



Según detalló el escrito, uno de los lesionados "falleció en un hospital de la colonia San Miguel Chapultepec, a consecuencia de las heridas provocadas tras ser atropellado al impedir un robo en una gasolinera, y otro se reporta en estado crítico".



Una fuente de la SSP detalló a Efe que los sucesos acontecieron en la tarde-noche del miércoles y que los policías resultaron lesionados con varias contusiones, y no heridos de bala como apuntaban algunos medios locales.



El jefe del Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que 64 personas fueron detenidas este miércoles en la capital a raíz de los saqueos. Según Mancera, en el transcurso de este miércoles hubo 38 manifestaciones con 792 participantes en las movilizaciones, 16 bloqueos a estaciones de servicios y 11 cierres de vías públicas.



El pasado 1 de enero los precios de las gasolinas subieron entre un 14 % y un 20 % según el tipo de combustible, una medida gubernamental que antecede a una liberalización de precios en el sector y ha desencadenado una ola de protestas y actos vandálicos en buena parte de la nación.



Nombró diplomático cercano a Trump



El presidente de México, Enrique Peña Nieto, nombró al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray como nuevo jefe de la diplomacia, cuatro meses después de haberlo sustituido tras una controvertida visita de Donald Trump al país.



Videgaray, un cercano aliado de Peña que renunció en septiembre tras haber sido señalado como el organizador de la visita del entonces candidato republicano, tendrá entre sus misiones un acercamiento al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.



"Ante el cambio de Gobierno en Estados Unidos el próximo 20 de enero, la instrucción del secretario Videgaray es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva", dijo Peña al anunciar el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores.



Trump dijo durante su campaña que revisaría o cancelaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), prometió construir un muro en la frontera con México para evitar el paso de migrantes ilegales, frenar las remesas que trabajadores mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias y deportar a millones de extranjeros.



El fabricante de autos estadounidense Ford canceló el martes una nueva planta en México, una inversión que había sido duramente criticada por Trump. El presidente electo estadounidense también amenazó el martes a la automotriz General Motors con un "gran impuesto" por ensamblar un modelo en México y luego venderlo a concesionarios de Estados Unidos libre de gravamen.



