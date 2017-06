Según conteos, Conservadores ganan elecciones en Reino Unido

Los conservadores de Theresa May ganaron las elecciones británicas de este jueves, según sondeos a pie de urna difundidos al cierre de los centros electorales. Sin embargo hubo un revés en las votaciones: la conservadora perdió la mayoría absoluta que exigían para negociar el Brexit.



Si se confirman los resultados, May habría sufrido una pérdida considerable y su puesto estaría en peligro.



Para empezar, se vería obligada a pactar para formar gobierno, o negociar acuerdos puntuales, cuando lo que pretendía, al adelantar las elecciones, era afrontar las negociaciones con la Unión Europea con un Parlamento dócil.



Según el sondeo que comparten los canales de televisión BBC, Sky e ITV, los conservadores lograron 314 diputados de los 650 (tenían 330), seguidos de los laboristas de Jeremy Corbyn, con 266 (229), el Partido Nacional Escocés 34 (56) y el Partido Liberal Demócrata 14 (9).



El recuento de los votos, que se prolongará toda la noche, cobra un interés que pocos podían anticipar. A las 00H30 GMT, y con 40 circunscripciones escrutadas, los laboristas tenían 25 diputados y los conservadores 11.