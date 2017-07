Smartphones, pantallas y chips, el arsenal tecnológico de Samsung

Samsung Electronics Co. comenzó el segundo semestre de 2017 con un récord de ganancias trimestrales bajo el brazo y espera sostener ese envión mientras Apple Inc. se prepara para estrenar la edición del iPhone por su décimo aniversario.



Lea: (Apple y Samsung responden a informe de Wikileaks sobre la CIA).



Samsung pretende utilizar su Galaxy S8, que fue bien recibido, para extender su ventaja frente a su rival estadounidense. Pero también se apoyara mucho en su posición de fabricante de chips de memoria más grande del mundo para expandir su balance.



Lea: (Samsung le saca ventaja a Apple en el mercado de 'smartphones').



Su capacidad de producir no solo dispositivos móviles sino también algunas de las partes más vitales de un celular, como las pantallas, le otorgan una ventaja única sobre Apple en una época en la que el mercado global está perdiendo fuerza.



La empresa informó las mejores ganancias antes de intereses e impuestos el viernes. Ese resultado, que incluye el primer trimestre completo de ventas del S8 subraya como la empresa está beneficiándose del aumento de los precios de los chips de memoria que se usan en todos los dispositivos informáticos.



Lea: (Apple lanza un nuevo Iphone).



Resulta que Samsung también es el principal proveedor mundial de pantallas de diodos orgánicos emisores de luz, que pronto podrían convertirse en el estándar. "El predominio de Samsung en los componentes que importan le da ventaja por lo menos hasta todo el próximo año", dijo Lee Jae-yun, analista de Yuanta Securities Korea.



"Apple y Samsung no pueden hacer mucho más ahora mismo para destacar sus Smartphone, a menos que tecnologías como las pantallas plegables transformen el mercado".



Samsung podría terminar superando a Apple en rentabilidad en el segundo trimestre. Los ingresos preliminares antes de intereses e impuestos subieron a 12.000 millones de dólares en los tres meses terminados en junio, con lo cual superaron el promedio de las estimaciones de los analistas.



Se proyecta que su rival estadounidense registre ingresos antes de intereses e impuestos por 10.500 millones de dólares en el mismo trimestre, un periodo típicamente más débil previo al lanzamiento de un nuevo iPhone.



Samsung está usando el S8 para recomponer su reputación y recuperar el terreno cedido a Apple y varios rivales chinos, desde Huawei Technologies Co. hasta Oppo, tras el muy publicitado fin de su Note 7, que corría el riesgo de incendiarse, el año pasado.



La empresa recuperó su posición de fabricante de smartphones más grande del mundo en el primer trimestre, liderazgo que había perdido debido al retiro.



RESEÑAS POSITIVAS



Aunque las pantallas y los semiconductores compensaron el bajón desde el retiro del Note 7, la empresa todavía obtiene buena parte de sus ingresos de los smartphones. Samsung no divulgó las cifras para el Galaxy S8 pero las reseñas del dispositivo, que viene con una pantalla sin engaste y un asistente digital activado por voz, han sido positivas. La resistencia de los precios globales de las memorias le está jugando a favor.



"Samsung ha logrado bajar los costos de fabricación de los chips de memoria y eso fue un factor importante, mientras que la venta de pantallas ayudó a aumentar las ganancias", dijo Greg Roh, analista de HMC Investment Securities Co. "Los precios de los chips seguirán subiendo y se avista otro récord de ganancias antes de intereses e impuestos para Samsung en el tercer trimestre".