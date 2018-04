Sucesor de Raúl Castro no impulsaría cambios radicales en Cuba

El hombre que probablemente será el próximo presidente de Cuba pertenece a una generación más joven de líderes que ha abogado por la modernización de la isla, pero también es un fiel funcionario del Partido Comunista que no alimenta demasiadas esperanzas de generar un cambio político profundo.



(Lea: Miguel Díaz-Canel, el elegido para reemplazar a la dinastía Castro, en Cuba)



Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente cubano, sería nombrado el jueves por la Asamblea Nacional como sucesor de Raúl Castro, de 86 años, para convertirse en el primer líder que nació después de la revolución cubana de 1959.



(Lea: Líderes de América contra Maduro: dicen que no reconocerán elecciones en Venezuela)



El ingeniero electrónico de 57 años se ha mostrado más en sintonía con los tiempos que corren, a diferencia de sus predecesores Raúl y Fidel Castro, quienes gobernaron la isla por casi seis décadas enfundados en uniformes militares verde oliva. Como joven jefe del Partido en una provincia, Díaz-Canel rechazó la ortodoxia y respaldó un centro cultural LGBT en la ciudad de Santa Clara, en el centro de la isla, donde -según reportes- escuchaba rock luciendo cabello largo.



A nivel nacional, solicitó una cobertura más crítica en los medios estatales y abogó por un mayor acceso a Internet en una de las sociedades menos conectadas a la web del mundo. Con frecuencia llega a las reuniones con una tableta en la mano.



Sin embargo, Díaz-Canel parece ser un candidato de consenso designado por el propio Castro, de quien ganó su confianza al abrirse camino en las filas por más de tres décadas y seguir la línea partidaria en temas políticos y económicos clave, según analistas. Sus recientes declaraciones públicas se han enfocado en la necesidad de continuar la lucha contra el imperialismo, un mensaje desafiante y desgastado, mientras Cuba enfrenta renovadas tensiones con Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca.



"Hay razones para esperar que sea más flexible, más moderno", dijo Arturo López-Levy, un exanalista del gobierno cubano que creció en Santa Clara, la ciudad natal de Díaz-Canel, y que ahora imparte clases en la Universidad de Texas. "Pero no hay evidencia a favor de que sea reformista y asuma que abandonará el sistema de partido único o dejará de favorecer al sector estatal por sobre el sector no estatal", agregó.



En tanto, las opiniones de Díaz-Canel siguen siendo, en gran parte, un enigma. Las campañas políticas están prohibidas en Cuba y el dirigente se ha mantenido fuera del centro de la escena, evitando una situación que acabó con la carrera de otros a lo largo de los años. Muchos cubanos, frustrados por el lento ritmo de la mejora económica con Raúl Castro, esperan que Díaz-Canel esté aguardando a que llegue su momento para tomar las decisiones.



Sin embargo, su margen de maniobra sería limitado debido a que el Partido Comunista sigue siendo la fuerza política motriz de la isla y continuará siendo encabezado por Castro hasta 2021. En la dirección del Partido, junto al presidente, hay otro veterano revolucionario: José Ramón Machado Ventura, de 87 años.



Algunos miembros de la pequeña disidencia en Cuba, que el gobierno comunista considera que trabaja para desestabilizar al país con apoyo de Estados Unidos, han criticado a Díaz-Canel antes de su nombramiento, al decir que será más de lo mismo. "Para mí ahora Díaz-Canel es un Don Nadie", dijo el opositor Hidebrando Chaviano, quien apuntó que los años de Fidel Castro en el poder engendraron una generación de seguidores, no de líderes. Castro entregó formalmente el poder a su hermano en 2008 y falleció en 2016.





*Reuters.