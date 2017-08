Pánico y confusión en Nimes por supuesto tiroteo

El pánico se apoderó de Nimes, en Francia, tras la primera etapa de la Vuelta a España. Apenas transcurrida una hora de las declaraciones del australiano Rohan Dennis, primer líder de la competencia ciclista, la noticia de un supuesto atentado en su estación ferroviaria causó temor y angustia entre la gente.



Al rumor de un supuesto tiroteo en la estación central de trenes de Nimes, se sumó el hecho de que multitud de personas corrió por las calles próximas a la estación y, sobre todo, cuando una decena de coches policiales llegó al lugar, lo que aumentó la tensión.



Minutos antes, la policía se presentó en la sala de prensa de la Vuelta a España e instó a los periodistas presentes a mantenerse lejos de las ventanas y a mantenerse dentro de la instalación hasta nueva orden. Además, la organización de la carrera, mediante mensajes de teléfono, instó a todos los periodistas que ya habían dejado la sala de prensa a no salir a la calle y a permanecer dentro de sus hoteles.



Se llegó a difundir que tres hombres habían bajado de un tren procedente de París y habían iniciado un tiroteo. Uno de ellos portaba aparentemente una pistola falsa. Una agente de policía confirmó más tarde a Efe este extremo e informó de que fue detenido un hombre con una pistola falsa.



La estación central de trenes de Nimes fue evacuada por la policía de esa ciudad, en "una operación de verificación" después de que alguien alertara de una situación "sospechosa" en ese recinto. Una portavoz del Ministerio del Interior francés confirmó a Efe que "no ha pasado nada".



Por su parte también un portavoz de la policía municipal de Nîmes indicó a Efe que la estación se había evacuado, pero insistió en que "no ha habido tiroteo alguno", al tiempo que dijo que "esa información es falsa", aunque no dio más explicaciones sobre los motivos de la evacuación.



EFE