Trump no certificará acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump reveló este viernes el cambio de estrategia de Estados Unidos con respecto al acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán, pero sin llegar a abandonarlo, como había prometido durante la campaña electoral.



Aunque no se aparte de este pacto alcanzado en julio de 2015 entre Teherán y los gobiernos de Washington, Moscú, Pekín, París, Londres y Berlín, lo "descertificará", según avanzó el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.



Este cuestionamiento del emblemático logro de su predecesor Barack Obama se anuncia como una de las decisiones más controvertidas de Trump, nueve meses después de asumir el cargo.



"Cree que el acuerdo es débil y no responde a varias cuestiones importantes", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense antes del discurso del mandatario previsto para las 12H45 locales (16H45 GMT).



Adicional a esto, el mandatario anunció que no le pedirá al Congreso "reimponer" sanciones contra Irán que acaben en los hechos con el marco de referencia del pacto nuclear.



"Una reimposición de las sanciones" contra Irán, según dijo el Secretario de Estado, Rex Tillerson, "diría, en efecto, que nos estamos apartando del acuerdo".



Sin embargo, el mandatario anunció sanciones adicionales contra los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní, por su apoyo al terrorismo, paso que dispararía las tensiones con Teherán, que ha advertido de que tratará a Estados Unidos como un “país terrorista” si actúa contra ese cuerpo élite.



“Autorizo al Departamento del Tesoro sancionar a todo el IRGC por su apoyo al terrorismo, y a aplicar sanciones a sus funcionarios y filiales”, dijo el presidente estadounidense.



Según el Secretario de Estado, la medida no declara al ejército como una organización terrorista. “Hemos considerado que hay riesgos particulares y complejidades en designar a todo un ejército, por así decirlo, de un país”, dijo el Tillerson.



A esto, Trump aseguró que su política hacía Irán afrontará las “acciones hostiles de ese régimen fanático que ha sometido al puedo y es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”.



