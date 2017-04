Aumenta tensión y violencia en las calles de Venezuela

La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), contraria al Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que los venezolanos se manifestaron hoy jueves en ocho ciudades de Venezuela en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a quienes acusan de haber dado un "golpe de Estado".



Miles de venezolanos marcharon en Caracas para respaldar el procedimiento que inició el miércoles la mayoría opositora que controla el Poder Legislativo para intentar remover a estos juristas de la Sala Constitucional del TSJ.



Además, la MUD compartió fotografías a través de su cuenta en Twitter que daban cuenta de pequeñas concentraciones que se desarrollaban en Yaracuy y Guárico (centro), en Nueva Esparta y Anzoátegui ubicadas en el noreste del país, y en Trujillo (oeste).



Asimismo, otras dos movilizaciones más numerosas se registraron, según las imágenes compartidas por la coalición, en los estados Zulia y Táchira, ambos ubicados en el oeste del país caribeño.



La plataforma opositora también publicó en esta red social una fotografía de una protesta con el mensaje: "En Colombia también hubo manifestaciones con motivo de #VzlaTrancaContraElGolpe, por la restitución del hilo Const. en nuestro país", sin dar mayores detalles sobre ella.



Los magistrados del Supremo emitieron la semana pasada dos sentencias, parcialmente suprimidas, con las que despojaban a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de sus funciones y limitaban la inmunidad de sus diputados.



Por ello la oposición convocó a estas manifestaciones en todo el país que, en el caso de Caracas, fueron dispersadas hoy con gases lacrimógenos y agua por parte de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), bloqueando su paso hacia el centro de la capital. Los opositores no han ofrecido más detalles sobre las movilizaciones en el interior del país.



OPOSICIÓN PIDE ELECCIONES



El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, dijo hoy en Washington que "el golpe de Estado en Venezuela se ha agravado" con las recientes medidas del Tribunal Supremo y afirmó que para solucionar la crisis política es necesario llevar a cabo elecciones.



"La democracia en Venezuela ha sido fracturada. El golpe de Estado no solamente continúa, sino que se ha agravado", aseguró Borges tras reunirse con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la sede del organismo. Borges indicó que "solo con unas elecciones se va a poder cambiar la Venezuela fracturada, violenta, miserable que tenemos actualmente".



Advirtió, además, que la crisis, que calificó como la "más grave" de su historia, se está "contagiando" por la "migración masiva" de venezolanos a otros países de la región como Colombia, Argentina y Brasil. "No estamos pidiendo intervenciones extranjeras, lo único que pedimos es voto y Constitución", agregó ante periodistas, al recalcar "la importancia de que la comunidad internacional no se dejé confundir por un Gobierno que lo que ha hecho es maquillar una sentencia, agravar el golpe de Estado".



CHAVISMO SE DECLARA EN 'ALERTA COMBATIVA'



El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió hoy a sus simpatizantes estar preparados para una "alerta combativa" ante las pretensiones que, asegura, tiene la oposición de dar un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro.



"Alerta vigilante (...) prestos para pasar a la alerta combativa cuando la derecha pase la raya y crea que va a darle un golpe de estado a Nicolás Maduro. Andan desesperados por la confrontación, nosotros no queremos confrontación", dijo desde una movilización oficialista en contra del Parlamento, controlado por sus opositores. El número dos del chavismo afirmó que, aunque no quieren enfrentamientos, si "esa batalla es indispensable que se dé" ellos deben estar "alertas".



La oposición venezolana convocó para hoy una movilización en apoyo a la Cámara que ayer inició un procedimiento contra los magistrados del Supremo que firmaron dos sentencias, parcialmente suprimidas, en las que despojaban al Poder Legislativo de sus funciones y limitaban la inmunidad de sus diputados.