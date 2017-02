Un menor poder adquisitivo, incertidumbre frente al futuro y temor por los constantes brotes de racismo contra los ciudadanos de fuera del Reino Unido se han convertido en aspectos cotidianos de los extranjeros que viven en el país tras el Brexit.



Las cifras en este sentido, son claras: por un lado, la policía registra un crecimiento de 27% en las agresiones, lo que ha generado que la migración neta hacia Reino Unido esté en sus niveles más reducidos de los últimos años. El saldo fue en el último año de 273.000, un dato que está por encima del objetivo de 100.000 fijado por el Gobierno.



1 Attila Dobi

Jefe de equipo

Hungría



“Desde mi punto de vista, lo que más nos está afectando tras el Brexit es el importante incremento que se está viendo en los precios de todos los productos y servicios. De igual forma, también se puede observar que cada día hay una mayor división, tanto entre la sociedad británica, como con respecto a los extranjeros.

Frente a esto, creo que en estos momentos es mejor no tomar decisiones importantes y, lo que más me preocupa, es saber qué reglas aplicarán para todos nosotros”.



2 Gäelle Le Gren

Ingeniera

Francia



“Puedo decir que lo que más he notado es el descenso en el valor de la libra, lo que se nota de forma directa, por ejemplo, en el sueldo para un europeo. Igualmente, siento que ha habido una escalada del racismo en el país y que los extranjeros cada vez somos menos bienvenidos.

No he tomado muchas decisiones hasta el momento ya que creo que la situación y los cambios, en realidad, se van a ir dando de una forma muy lenta.

Lo que más preocupa es el hecho de todo lo que he conseguido ganar en Reino Unido, hoy vale mucho menos que antes del Brexit, así como no poder entrar tan fácil al país”.



3 Laura Kolb

Office manager

Austria



“De momento no he sentido cambios económicos, pero sí sociales. Siento que el Brexit fue causado en gran parte por racismo, o simplemente miedo al 'otro'. Por esto, siento que se creó una división, incluso me siento un poco más incómoda hablando algo que no sea ingles en público, aunque no he sentido ningún tipo de discriminación.

Lo que más me preocupa es que todavía no aseguran los derechos de los Europeos y que nos están usando como objeto de negociación, lo cual me parece injusto”.



4 Sonia Crisal

Coordinadora

Rumanía



“Los mayores cambios que se pueden ver en estos momentos como extranjero viviendo en Reino Unido son una mayor debilidad de la libra esterlina y, también, un entorno político mucho más hostil. Uno ejemplo de esto es el discurso que hizo Theresa May en el que adelantó la posibilidad de que se le vayan a establecer mayores impuestos a aquellas empresas en el país que decidan contratar extranjeros. En este sentido, me preocupa que haya una mayor burocracia y que se aumente la desincentivación para contratar extranjeros”.



5 Daniel Conde

Ingeniero

España



“Mi principal preocupación tras el referéndum del Brexit es que se pueda dar una pérdida de los derechos de los europeos en Reino Unido. En mi caso particular, es por esto que pedí la residencia aquí y, si bien en mi caso este proceso fue algo muy rápido, lo que se puede ver con otras personas es que ese mismo trámite está tardando más o, simplemente, se están rechazando muchas solicitudes por la alta demanda.

Por otro lado, a pesar de la situación, no tengo pensado tomar decisiones económicas”.



6 Abi Maverick

Instructor de ventas

India



“Lo cierto es que no he sentido grandes cambios hasta ahora, pero lo que sí se puede sentir es un mayor malestar hacia los europeos que están en el país.

Desde el punto de vista económico, lo que se puede sentir es que la libra está cada vez más débil, por lo que, personalmente, cambio periódicamente libras a rupias ante la volátil situación política, ya que lo que no espero que la moneda vaya a tener una más fortaleza.

Con todo, no descarto un colapso económico, lo que nos afectaría a todos por el incremento de los precios o eventuales subidas de impuestos. A fin de cuentas creo que todo este proceso puede tener un impacto negativo global”.



7 Felix Zamorano

Comercial

Alemania



“Está claro que a partir de la celebración del referéndum para el Brexit, el racismo en las ciudades de Reino Unido es mucho más palpable. Además, otros efectos notorios son el incremento de los precios y de los indicadores de inflación.

Frente a esto, lo cierto es que por el momento no he tomado decisiones económicas importantes, pero sí que me estoy planteando regresar a Alemania debido a la gran incertidumbre política y económica que se siente en estos momentos.

En definitiva, lo que más me preocupa en estos momentos en cuanto a mi situación en Reino Unido es que se dé un incremento mayor de racismo frente a los extranjeros”.



8 Igor Malyk

Ingeniero

Ucrania



“Principalmente destacaría que lo que más se ha notado es la caída en el valor de la libra, por lo que todos los precios en Europa o Estados Unidos son un 20% más altos, al igual que ocurre con los precios locales, desde equipos electrónicos, hasta los comestibles que adquieres en el supermercado.

Igualmente, se nota mucho que la comunidad de Reino Unido se está polarizando entre la gente que apoyó el Brexit y los que no. La gente se está empezando a odiar entre sí, y eso ha hecho que el número de crímenes racistas, haya crecido un 10%.

Con todo, si el precio de la libra sigue cayendo, buscaré mejores oportunidades en otros países como Alemania u Holanda”.



9 Daniel Taborda

Desarrollador

Portugal



“Desde que ha tenido lugar el Brexit, el principal sentimiento que he sentido son los cambios que ha presentado la libra esterlina, así como el ambiente de inseguridad respecto al futuro que tienen ambas partes.

Todavía no he tomado decisiones económicas relevantes, ya que no llevo mucho tiempo viviendo en Reino Unido, pero lo que más me preocupa en estos momentos es saber qué va a pasar con los privilegios de los ciudadanos de la Unión Europea para trabajar o desplazarse en el país. Y lo mismo ocurre hacia el otro sentido, el principal problema es que no sabemos cuáles van a ser los cambios que aplicarán tras el Brexit”.



LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS, CLAVE EN LAS NEGOCIACIONES



Pese a que el gobierno de Theresa May no ha ofrecido muchas respuestas respecto a qué pasará cuando se ejecute la salida de Reino Unido, en su reunión con el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, la líder británica resaltó la importancia de abordar los derechos de los ciudadanos de la UE, un factor que, como afirmó, se tratará en la primera fase de las negociaciones, una vez que se invoque el ‘artículo 50’.



Pero esta no es la única reacción desde el Parlamento. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, apuntó en una entrevista que, “con la ley del Brexit, creemos que se pueden aprobar dos enmiendas: la necesidad de que haya un verdadero voto al final del proceso y la garantía de los derechos de los europeos residentes en Reino Unido”.



Con esto, el exprimer ministro, Tony Blair, aseguró recientemente que “si el brexit ocurre, pone sobre la mesa la probabilidad de una fragmentación social del Reino Unido”.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com