La razón por la que Theresa May convocó a elecciones anticipadas en Reino Unido para el 8 junio

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, convocó el martes a elecciones anticipadas para el 8 de junio, argumentando que su Gobierno contaba con el plan adecuado para negociar los términos de la salida del país de la Unión Europea y que necesitaba unidad política en Londres.



Frente a la puerta de su oficina en Downing Street, May dijo que era reacia a pedir al Parlamento que apoye su decisión de adelantar las elecciones de 2020, pero que había decidido que era necesario ganar respaldo para los esfuerzos de su Partido Conservador de seguir adelante con la salida de Reino Unido de la Unión Europea.



Algunos se vieron sorprendidos por su decisión - la primera ministro ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere distraerse con campañas electorales - pero los sondeos le otorgan un liderazgo fuerte y May ha enfrentado oposición dentro de su propio partido por algunas reformas domésticas.



La libra esterlina subía contra el dólar luego del sorpresivo anuncio de May, mientras que los rendimientos de los bonos soberanos británicos a 10 años avanzaban ligeramente.

“Con renuencia he decidido que el país necesita estas elecciones, pero es con una fuerte convicción que digo que es necesario asegurar el liderazgo fuerte y estable que el país necesita para atravesar el Brexit y seguir adelante”, sostuvo May.



“Cada voto para los Conservadores supondrá más dificultades para los políticos opositores que quieran frenarme para que lleve a cabo la tarea”, añadió.



May está rentabilizando su liderazgo en los sondeos de opinión. El Partido Conservador está 20 puntos por delante del principal partido opositor, el Partido Laborista, una amplia diferencia para un partido que lleva dos años en el poder después de las últimas elecciones parlamentarias.



Los niveles de aprobación de la primera ministra también eclipsan a los del líder laborista Jeremy Corbyn, puesto que un 50 por ciento de los encuestados responden que ella sería la mejor primera ministra.



Corbyn solo tiene el 14 por ciento de intención de votos, según un sondeo de YouGov.



Pero antes de celebrar las elecciones, May tiene que ganarse el apoyo de dos tercios del Parlamento en una votación el miércoles.



Los laboristas dijeron que votarán a favor de la convocatoria de nuevas elecciones, lo que significa que debería hacerlo posible. “La decisión a la que se enfrenta el país será sobre el liderazgo”, dijo May.



“Será una decisión entre un liderazgo fuerte y estable en el interés nacional conmigo como su primera ministra o una débil e inestable coalición de Gobierno liderada por Jeremy Corbyn, impulsada por los demócratas liberales que quieren reabrir la división del referéndum”, aseveró.



May espera que las elecciones impulsen su escasa mayoría en el Parlamento y le den un nuevo mandato para poner su sello en reformas domésticas en educación y salud, además de reforzar su posición en las negociaciones con la UE que se iniciarán en junio.



Reuters