Theresa May firma la carta en la que pedirá ante la Unión Europea el 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, ha firmado la carta con la que el Reino Unido solicitará formalmente este miércoles la retirada del país de la Unión Europea (UE), informaron los medios británicos.



La misiva, en la que se invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece el comienzo de las negociaciones sobre la salida del bloque-, será entregada este miércoles en Bruselas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



El Gobierno británico ha divulgado una foto en la que se ve a la jefa del Gobierno firmar la carta en su residencia del 10 de Downing Street, con una bandera británica (Union Jack) a su lado.



Está previsto que la misiva sea entregada a Tusk sobre las 11:30 de la mañana en ese país por el embajador del Reino Unido en la UE, Tim Barrow, y después May hará una declaración parlamentaria en la que confirmará el comienzo de las negociaciones sobre el "divorcio" británico.



También está previsto que la "premier" celebre por la mañana, antes de acudir al Parlamento, una reunión del Gobierno. May destacará su promesa de representar "a cada persona del Reino Unido", incluidos los ciudadanos comunitarios, durante los dos años que durarán las negociaciones con Bruselas, según extractos de su intervención parlamentaria adelantados por los medios.



"Es mi firme decisión obtener el acuerdo adecuado para cada persona en este país. Mientras afrontamos las oportunidades que tenemos por delante en este camino trascendental, nuestros valores compartidos, intereses y ambiciones pueden, y deben, unirnos", resaltará la primera ministra.



"Somos una gran unión de personas y naciones con una orgullosa historia y un futuro brillante. Y ahora que la decisión ha sido tomada de dejar la UE, es hora de unirnos", agregará. Una vez que la misiva sea entregada mañana, empezará la cuenta atrás para el "divorcio" británico, previsto para el 29 de marzo de 2019, al término del periodo de negociaciones.



Por su parte, se espera que Tusk haga este miércoles una declaración de acuse de recibo y, al día siguiente, el presidente del Consejo hará circular entre los 27 miembros de la UE un borrador sobre las directrices de negociación con el Reino Unido, según los medios.



Estas directrices serán adoptadas formalmente en la cumbre especial de los 27 organizada para el 29 de abril en Bruselas. El Reino Unido empezara mañana su "divorcio" de Bruselas después de que los británicos votasen a favor del "brexit" en el referéndum celebrado el pasado 23 de junio.



EFE