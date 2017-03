Todo listo para que la Reserva Federal suba la tasa de interés

Las piezas que componen el ‘puzzle’ para que la Reserva Federal (Fed) tome la decisión de aumentar las tasas de interés finalmente han encajado, tanto así que, en estos momentos, la sorpresa en el mercado sería que el Emisor no aplicara esa medida en la reunión que celebrará esta semana.



Mientras que hace apenas dos semanas, la probabilidad que el mercado le daba a que esto ocurriera era de 30%, los últimos sondeos ubican esta posibilidad en una cifra cercana al 100%.



La razón, es clara: ya se han cumplido los ‘requisitos’ que impuso la Reserva Federal.

Por un lado, el pasado viernes se conoció el desempleo a febrero, el cual creó más 235.000 nuevos puestos de trabajo. Este dato, que estuvo por encima de lo esperado, redujo el indicador hasta el 4,7% del total. Por el otro, la inflación a enero creció 0,6% a su mayor nivel en cuatro años.



Esto se une a los diversos comentarios de las autoridades estadounidenses, las cuales resumió la presidenta de la Fed, Janet Yellen, al afirmar que “sería apropiado elevar las tasas en la próxima reunión”.



“Se estima que la Fed va a subir las tasas porque se han juntado los resultados de empleo e inflación, lo que muestra que hay capacidad de creación en el primero y un rápido avance del segundo. Con esto, si se sube la tasa, estos indicadores no se verán afectados. Además, los mensajes de Trump apuntan a que esta situación se mantendría”, explica José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario.



Por todo esto se espera que la Reserva Federal tome esta decisión en la reunión que mantendrá entre el martes y el miércoles de esta semana.



Con todo, según los expertos, el mercado todavía tiene espacio para operar según la decisión final. “Una parte del impacto ya se ha venido anticipando, aunque nunca lo hace por completo, por lo que una vez se tome la decisión, vamos a ver un poco más de depreciación ya que el dólar se va a fortalecer”, añade Munir Jalil, economista Jefe de Citibank para la Región Andina.



Sin embargo, esta no será la única noticia relevante que el mercado espera del encuentro. “Más allá del incremento, será fundamental la actualización de la proyección de tasas de interés. Nosotros esperamos aumentos este año en tres oportunidades”, señala Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa.

En este sentido, no todos esperan los mismos incrementos pues, de acuerdo con Jalil, las alzas este año llegarían a dos.



Aún así, tanto en un escenario como en el otro, la economía de Colombia sentiría el impacto de las decisiones del banco central de Estados Unidos.



“Estos incrementos van a impulsar el precio del dólar, lo que hace que estimemos un incremento de la tasa de cambio que podría llegar hasta $3.500”, apunta Ballén.

A esto se sumaría un previsible menor ritmo en el proceso del Banco de la República de bajar la tasa de intermediación. “Junto con la debilidad de nuestras monedas, también veríamos presiones al alza en nuestros tipos de interés locales”, asegura el economista Jefe de Citi.



Esto, como añade Restrepo, no supondría necesariamente un alza, pero sí obligaría a la Reserva Federal a aplicar su política de una forma más lenta. “Se puede esperar que se detenga el ritmo de disminución de las tasas de interés. La situación en Estados Unidos impulsaría un retiro masivo de divisas hacia el país norteamericano, por lo que el banco central del país tendría que reaccionar. Con esto, esperaría que a final de año podríamos tener un indicador entre 6 y 6,5%”.



Incluso, como agregan los expertos, sumado a la devaluación y a las presiones en la tasa de interés, podría verse una situación en la que los aumentos de la Fed provoquen menores incentivos de inversiones en Colombia.



Varias noticias pueden generar volatilidad



Junto con la expectativa de la decisión de la Reserva Federal, esta semana tendrán lugar varios sucesos que podrían generar una mayor volatilidad en los mercados.



En este sentido, destacan el nuevo techo de gasto público que alcanzará Estados Unidos, al tiempo que se celebrarán elecciones en Holanda y existe la posibilidad de que el Gobierno de Reino Unido logre sacar adelante el proyecto del brexit e invoque el artículo 50 del tratado de la Unión Europea, lo que iniciaría el proceso de desconexión del bloque del viejo continente.



Se espera que el dólar suba en estas semanas



Al tener en cuenta la decisión que el mercado espera que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, los economistas del mercado local esperan que el tipo de cambio del dólar presente incrementos.



En este sentido, como afirma Juan David Ballén, “de esta forma, para esta semana anticipamos que permanezca una alta volatilidad en los mercados, por lo que el dólar estadounidense podría tender nuevamente hacia los $3.036, al mismo tiempo que los TES 2024 se consoliden en el 6,90% como piso. Ante esto, decir que todo descenso que presente la tasa de cambio, son oportunidad de compra, una vez que la tendencia de largo plazo de la divisa es al alza”.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com