Tormenta política en Washington tumba a Wall Street

Los operadores en Wall Street no tuvieron su mejor jornada hoy.

Wall Street cerró este miércoles su peor sesión en lo que va de año, preocupado por las tensiones políticas que están surgiendo en Washington, en un momento en que el parqué neoyorquino estaba saboreando una buena racha de ganancias.



La apuesta a las ventas se anticipaba desde horas antes de la apertura de la sesión, y la tendencia quedó confirmada claramente desde el comienzo. El Dow Jones llegó a perder 373 puntos, una caída que no se suele ver con frecuencia. Al final, el Dow Jones perdió 1,78%, el selectivo S&P 500 1,82 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq, el que tuvo el peor comportamiento de los principales indicadores, retrocedió 2,57%.



Pésima jornada para el Nasdaq, que había terminado el martes con un nuevo récord, y mala para el S&P 500, que se anotó su propia marca histórica el pasado lunes.



Las miradas estaban puestas en Washington y en las actuaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, vinculadas con su decisión de despedir al director del FBI James Comey, y los favores que, según medios locales, le pidió antes de cesarlo.



Y es que, al parecer, en febrero pasado Trump había pedido a Comey que cerrara una investigación sobre los nexos con Rusia del exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, que renunció el 13 de febrero, casi cuatro semanas después de asumir su puesto.



Comey también salió de su cargo, despedido por Trump el martes pasado, en una decisión que ha generado mucho ruido político y que si en ocasiones anteriores

Wall Street había desestimado, hoy sí reaccionó con miedo.



Tiene miedo a que las aguas políticas estén tan revueltas que, por ejemplo, Trump pierda apoyo legislativo para su prometida reforma tributaria, que está esperando con ansias Wall Street y la clase empresarial para tener certeza en los próximos meses.



La preocupación entre algunos analistas es grave. "Nos dirigimos a un largo período de incertidumbre, uno en el que surgen crecientes dudas sobre si Trump será presidente de Estados Unidos en 2018", señaló el analista de la firma Strategas Reserach Partners Daniel Clifton en una nota enviada hoy a sus clientes y citada en 'The Wall Street Journal'.



La sesión se cebó con firmas claves del parqué bursátil: el principal grupo bancario estadounidense, JPMorgan Chase, perdió 3,81% y la mayor firma de banca de inversión, Goldman Sachs, cayó 5,27%. En resumen, la sesión terminó con la peor caída del Dow Jones en ocho meses. Y todo ello cuando Trump, cuya elección presidencial estaba impulsado al alza a Wall Street, todavía no ha cumplido cinco meses en el poder.