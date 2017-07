Trump acusa al New York Times de frustrar plan contra Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al diario The New York Times de "frustrar" un plan de su Gobierno para matar al líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, sin aportar detalles sobre su denuncia.



(Lea: Profunda corrupción de la primera familia estadounidense)



"El fracasado New York Times frustró un intento de EEUU para matar al terrorista más buscado, Al Bagdadi. Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional", escribió Trump en uno de sus tuits. Sin embargo, no entregó ningún detalle de la forma en la que el diario pudo haber obstaculizado una operación militar o de inteligencia contra el cabecilla del grupo yihadista.



(Lea: Un debilitado EE. UU. se halla solo)



La afirmación sería una reacción a comentarios hechos por el general Tony Thomas, jefe del Comando de Operaciones Especiales del Pentágono, quien en una conferencia sobre seguridad en Aspen (Colorado), dijo que las fuerzas estadounidenses estuvieron "particularmente cerca" de encontrar a Al Bagdadi a mediados de 2015, pero “por desgracia, se filtró a un importante periódico nacional alrededor de una semana después y esa pista se esfumó".



Por su parte el New York Times aseguró que el Pentágono no le transmitió ninguna objeción sobre el artículo al ser consultado antes de su publicación en 2015, y que ningún alto funcionario estadounidense se había quejado en público sobre el mismo hasta ahora.



* Con información de EFE