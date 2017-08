Trump amenaza a Corea del Norte con 'fuego e ira' como el mundo no ha visto

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió este martes responder con "fuego e ira" a Corea del Norte por su programa de misiles, poco después de que medios estadounidenses indicaran que Pyongyang ha logrado miniaturizar con éxito una ojiva nuclear.



"Corea del Norte mejor que no haga más amenazas a Estados Unidos. Enfrentarán fuego e ira como el mundo nunca ha visto", declaró Trump desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra de vacaciones.



Según el diario 'The Washington Post', un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) estimó que el régimen comunista norcoreano tiene ahora armas nucleares para colocar en sus misiles balísticos, entre ellos los intercontinentales (ICBM).



El Pentágono no comentó estos trascendidos, pero el 'Post' dijo que las conclusiones generales de la evaluación fueron verificadas por dos funcionarios estadounidenses que conocían el informe, y CNN aseguró haberlo confirmado.



Trump dijo que el líder norcoreano Kim Jong-Un "ha estado muy amenazante más allá de un estado normal". "Como he dicho, enfrentarán el fuego y la ira y, francamente, el poder", subrayó el mandatario a periodistas. Sus comentarios marcan un rápido aumento de la retórica de Washington, centrado hasta ahora en encontrar soluciones no militares en este tema.



OPCIÓN MILITAR



El portavoz del Pentágono, el teniente coronel Chris Logan, dijo que Estados Unidos busca una desnuclearización pacífica de la península coreana, pero advirtió que la opción militar nunca está fuera de la mesa. "Seguimos preparados para defendernos a nosotros y a nuestros aliados y a utilizar toda la gama de capacidades a nuestra disposición contra la creciente amenaza de Corea del Norte", dijo Logan.



El 'Post' señaló que no se sabe si Corea del Norte ha probado con éxito el diseño de una ojiva más pequeña, aunque el año pasado afirmó haberlo hecho. Los progresos reportados sugieren que Pyongyang está más cerca de tener un misil nuclear desplegable de lo que se había reconocido anteriormente.



Hasta el mes pasado, los expertos habían dicho que faltaban unos dos o tres años para que Corea del Norte desarrollara un misil ICBM con cabeza nuclear. Pero este cálculo cambió repentinamente luego de que Pyongyang probara por primera vez el mes pasado dos ICBM.



La primera de estas pruebas, que Kim describió como un regalo a los "bastardos estadounidenses", mostró que el cohete podía potencialmente alcanzar Alaska. El segundo misil probado la semana pasada llegó aún más lejos y algunos expertos sugirieron incluso que Nueva York podría ser vulnerable. El 'Post' también informó que otra evaluación de inteligencia estimó que Corea del Norte tiene ahora hasta 60 armas nucleares, más de lo que se pensaba anteriormente.