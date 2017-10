Trump amenaza con suspender licencias a cadenas de televisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, zanjó una áspera polémica a raíz de su política nuclear, cuestionándose si no se deberían revocar licencias de medios de prensa a los que acusa de emitir "noticias falsas".



El mandatario reaccionó así a un reporte de la red de televisión NBC sobre un alegado pedido de la Casa Blanca para aumentar considerablemente el arsenal nuclear estadounidense, versión que Trump considera "inventada". "Con todas las noticias falsas que salen de NBC News y otras redes, ¿en qué momento es apropiado cuestionar sus licencias?", se preguntó el presidente en la red Twitter.



De acuerdo con NBC, durante una reunión en el verano boreal con el alto mando militar,

Trump quedó impresionado con gráficos que mostraban la disminución del número de ojivas nucleares en poder del Pentágono, y exigió un aumento. En Twitter, Trump afirmó que NBC News "inventó una historia de que yo quiero aumentar diez veces el arsenal nuclear de Estados Unidos. Pura ficción".



Más tarde, al recibir al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Trump dijo que la cobertura periodística a su gestión era por momentos "asquerosa". "Es francamente asquerosa la forma en que la prensa puede escribir lo que quiera", dijo el mandatario, para afirmar que "la prensa debería hablar más honestamente. He visto una deshonestidad tremenda en la prensa. No es siquiera una cuestión de distorsión".



En una nota oficial de apenas una línea, el secretario de Defensa, Jim Mattis, afirmó que el reporte era "absolutamente falso". "Ese tipo de reporte erróneo es irresponsable", expresó.



Un eventual aumento del arsenal nuclear estadounidense sería una contravención de acuerdos internacionales de no proliferación, con consecuencias imprevisibles en todo el mundo. Pero más allá de la controversia sobre el eventual aumento del arsenal nuclear, no es la primera vez que Trump reacciona con amenazas directas a los medios de prensa y hasta a los propios periodistas.



El 5 de mayo, también irritado con reportes en las principales redes de televisión que consideró críticos a su gestión, Trump recurrió a Twitter para sugerir abiertamente que el Senado investigue a esos periodistas. "íPorqué la Comisión de Inteligencia del Senado no se dedica a las Redes de Noticias Falsas en nuestro país, para que vean cuántas de nuestras noticias son simplemente falsas!", sugirió el presidente.



En ese caso, el presidente también estaba irritado con la red NBC a raíz de un reporte según el cual el Secretario de Estado, Rex Tillerson, se había referido a él como "un estúpido".